Компьютерный томограф установили в 5-й больнице Минска

Новости Беларуси. В Минске стало на один компьютерный томограф больше. Оборудование передали 5-й больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

КТ используется для диагностики пневмонии, что актуально для 5-й больницы, где и сегодня принимают пациентов с COVID-19. Аппарат разместили в главном корпусе, который недавно открылся после реконструкции. Здесь обновилось всё, начиная от цвета фасада и заканчивая отделкой коридоров.

К слову, компьютерный томограф куплен за счет спонсоров. Всего компания приобрела минским учреждениям здравоохранения 10 аппаратов КТ. Еще один вскоре передадут 4-й больнице. Остальные будут распределены по поликлиникам.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Поскольку эта клиника в будущем будет оказывать помощь по неврологии и нейрохирургии, здесь есть специальное программное обеспечение, в поликлинических учреждениях базовое программное обеспечение.