«Урожай должен быть очень хороший». Об аграрном секторе страны и уборочной кампании-2020 рассказывает Михаил Русый

Новости Беларуси. В Беларуси завершается подготовка к уборочной кампании. Для уборки зерновых и зернобобовых культур будет задействовано 8,5 тысячи комбайнов, более 2 тысяч зерносушильных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем временем, на юге страны заканчивают убирать озимый ячмень. Можно ли уже сейчас спрогнозировать, каким будет урожай? Почему арбузом и дыней уже не удивить белоруса? И какие перспективы у отечественного аграрного сектора? Об этом и не только поговорим с нашим гостем. У нас в студии Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению.

Илона Волынец, СТВ:

Михаил Иванович, мы, журналисты, всё любим считать: в какой области, сколько намолотили, где появились первые тысячники, какой вес республиканского каравая. Хочется немного забежать вперед, заглянуть в будущее: можно ли сейчас спрогнозировать, каким будет урожай в этом году? «Урожай должен быть очень хороший»

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В принципе, спрогнозировать можно. Уже реально видно, что урожай стоит очень хороший – и зерновых культур, и рапса. Больше посеяно озимых культур. Правильно стратегию выбрали в текущем году – увеличили зерновой клин, именно озимых, и угадали. Я так полагаю, что должны лучшие годы, которые у нас были – 2014 год, другие, превзойти в этом году. Урожай должен быть очень хороший.

Илона Волынец:

Михаил Иванович, вы всю жизнь посвятили сельскому хозяйству. Вы, как никто другой, знаете, насколько рванули технологии вперед, как было лет 10, не говоря уже 20 лет назад, и как сейчас. Ручной труд практически исключен сейчас. Это же тоже влияет на урожайность. «Там есть и глава государства с механизаторами». Говорим об одной из архивных фотографий 2001 года Михаил Русый:

Затронули очень тему интересную. Вчера мы находились в Могилевской области. Рассматривали вопросы по выполнению поручений главы государства по созданию условий для нормального проживания в любом регионе нашей страны, а тем более в сельских регионах. И мне один из журналистов передал уникальную фотографию. 2001 год, Славгородский район. Там есть и глава государства с механизаторами.

Пятилетка завершалась работы главы государства, и подводились итоги главных наших подходов – обеспечение продовольственной безопасности. В этот год получили 5 миллионов 600 тысяч тонн зерна и первый миллион пшеницы. Глава государства поставил задачу перед учеными, что мы можем свою пшеницу вырастить – можем. Получили. Вот видите: глава государства обращается к механизатору, комбайнеру, который работал на КЗР (это прицепные такие были, роторные, от безысходности «Гомсельмаш» их делал). А вот за кадром – «Лида-1300». Будем говорить, комбайн немецкий, высокого класса. Наша Лида, «Сельмаш» выпускал их. Механизатор говорит: там уже и компьютер, и прочее. И тут же была поставлена задача конструкторам «Гомсельмаша»: лучше аналог, чем этот, сделать.

Мы знаем, когда была первая программа, глава какие поставил задачи: продовольствие (накормить людей надо было), жилье (разместить людей надо было). Это локомотивы. Есть жилье, значит, есть строительство, производство строительных материалов, загрузка строительной отрасли. Дальше – надо диван, кровать, обои – тянется другая промышленность. Накормить – обязательно. «В 100 стран мира уже продают нашу продукцию белорусскую» Илона Волынец:

Скажите, что касается экспортного потенциала, на фоне наших соседей мы как смотримся?

Михаил Русый:

В мире идет жесточайшая конкуренция. В 100 стран мира уже продают нашу продукцию белорусскую. Конечно, есть рынок, допустим, наших соседей российских, он маржинальный. Мы с него сходить не будем, будем работать, а прирост продукции – осваивать рынки третьих стран. Очень сейчас хорошо пошла работа с Китайской Народной Республикой, благодаря и главе государства, потому что мы очень оперативно прошли сертификацию. Такой жесткий подход, и получили доступ на рынки наши птицеводческие предприятия, молочная отрасль. Я к своему удивлению посмотрел, что больше всего молока продают населению в Витебской области. Там люди нашли эту нишу – есть луга хорошие, есть возможности пастбища организовать, и люди зарабатывают деньги.