Турнир по борьбе на призы Алима Селимова собрал более 130 юных спортсменов из всей страны

Новый турнир появился в календаре юных борцов-классиков – Кубок легенды на призы заслуженного мастера спорта Алима Селимова. 130 ребят от 8 до 11 лет приехали в Минск, чтобы определить сильнейших в 15 весовых категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Примечательно, что данный старт прошел в необычном формате. На открытии юные борцы перед финальными поединками представили публике театрализованную постановку, посвященную спортивному пути известного борца греко-римского стиля Алима Селимова. Сам виновник торжества подтвердил правдоподобность исполнения. Помимо комплектов наград и грамот, на турнире был учрежден главный приз – велосипед.

Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Детские турниры намного более привлекательные и интересные, чем взрослые соревнования, потому что дети борются более открыто, у них еще нет как таковой тактики, хитринки, они раскрываются полностью и эмоционально. Эмоции интересно смотреть, они идут на риск. Процентов 20 – уже примерно видно, насколько дети талантливые.