Петровский: Запад хочет разжечь на Востоке межнациональную рознь через национализм и ненависть

Петр Петровский, политолог:

Есть коллективный Запад, в нем раскол между Трампом и Урсулой фон дер Ляйен, но абое рабое, как у нас говорят. А есть коллективный Восток. Есть христиане, мусульмане, атеисты, индуисты, кто угодно. Что хотят с нами сделать? Они хотят разжечь межнациональную рознь через национализм, великодержавный шовинизм, ненависть. И в этом плане ни в коем случае не надо на это поддаваться.

С точки зрения национализма, всяких Навальных, они же вот это пропагандировали – сбросить Кавказ с плеч России. Это вот такая же логика. И вот все, кто начинают сейчас разжигать эту межнациональную рознь, в той или иной степени садятся в лодку национализма. А насколько это отравляет Россию? Это подрывает Россию, и не только Россию, любую другую нормальную страну. Вопрос возникает в следующем: где мы в этой ситуации? И ответ очевиден, ответ сделан Президентом, что мы на стороне интернационала и дружбы народов, братства. И не только славянского, любого. Все люди, которые поддерживают нашу страну, которые миролюбивые, – они наши братья.