Петровский о легализации оружия в Беларуси: это актуально для слабых государств

Петр Петровский, политолог:

Мне тоже иногда люди с правыми взглядами начинают говорить, что Беларуси надо легализовать ношение оружия, легкая его купля-продажа и прочее. Это актуально для тех стран, я бы даже сказал территорий, где слабое государство. У нас государство сильно, у нас есть правоохранительные органы, которые обеспечивают безопасность, которые, в отличие от Голландии, если что-то произойдет, приедут и порядок наведут. А в Голландии что, приедут и скажут: до свидания.