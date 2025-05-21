Прямой эфир

Петровский о легализации оружия в Беларуси: это актуально для слабых государств

21 мая 2025 20:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим указ Президента №202 «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции» и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Петр Петровский.

Петровский о легализации оружия в Беларуси: это актуально для слабых государств-2

Петр Петровский, политолог:
Мне тоже иногда люди с правыми взглядами начинают говорить, что Беларуси надо легализовать ношение оружия, легкая его купля-продажа и прочее. Это актуально для тех стран, я бы даже сказал территорий, где слабое государство. У нас государство сильно, у нас есть правоохранительные органы, которые обеспечивают безопасность, которые, в отличие от Голландии, если что-то произойдет, приедут и порядок наведут. А в Голландии что, приедут и скажут: до свидания.

# Петр Петровский # Григорий Азаренок

Другие новости рубрики

Все новости
Петровский о языковом барьере с мигрантами: вопрос не в языке, а в выполнении законодательства
21 мая 2025 19:20

Петровский о языковом барьере с мигрантами: вопрос не в языке, а в выполнении законодательства

Петровский: порождают проблемы с миграцией не граждане Таджикистана или Пакистана, а капитализм
21 мая 2025 19:05

Петровский: порождают проблемы с миграцией не граждане Таджикистана или Пакистана, а капитализм

Количество машиномест на платных парковках Минска планируют увеличить до 10 тыс.
21 мая 2025 18:43

Количество машиномест на платных парковках Минска планируют увеличить до 10 тыс.