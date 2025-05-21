СКА сравнял счёт с «Мешков Брест» в финальной серии чемпионата Беларуси

В противостоянии лидеров белорусского клубного гандбола победу одержали «армейцы» Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Второй матч финальной серии чемпионата Беларуси между СКА и «Мешков Брест» подарил массу ярких эмоций и поворотов сюжета.

«Армейцы» намеревались взять реванш за поражение в первом поединке. Родная публика настраивала на победный лад, и команда Дмитрия Никуленкова горела желанием переломить ход серии. Первая половина матча прошла под диктовку СКА. Со счетом 19:16 в пользу хозяев команды ушли на перерыв. Однако дружина с берегов Буга показала боевой настрой, и к экватору тайма счет был равным – 23:23. Основное время матча завершилось вничью – 27:27. Соперники продолжили выяснять отношения в экстратаймах. Но и по итогам дополнительного времени оппоненты не выявили победителя – равновесие – 29:29. И лишь серия пенальти поставила точку в этом поединке. Победу вырвали «армейцы» – 33:32. Счет в серии стал равным – 1:1.

Отметим, СКА впервые в сезоне обыграл «Мешков Брест». Финальная серия продолжится 24 мая в городе над Бугом.