Больше половины поляков не верят обещаниям кандидатов в президенты

В Польше больше половины избирателей не верят обещаниям кандидатов в президенты. Об этом свидетельствует опрос, проведенный местным исследовательским центром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, почти 60 % поляков считают, что претенденты на высший государственный пост не будут выполнять свои предвыборные обещания. Лишь 28 % избирателей не сомневаются в кандидатах, а 13 % затруднились с ответом.

Подобное недоверие политики заработали после весьма скандального первого тура президентских выборов 18 мая. По его результатам лидером гонки стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, у которого 31 % голосов. Второе место занял оппозиционер Кароль Навроцкий, у него 29 % голосов. Ожесточенная борьба за электорат продолжится во втором туре президентских выборов 1 июня.