Прямой эфир

Больше половины поляков не верят обещаниям кандидатов в президенты

21 мая 2025 19:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польше больше половины избирателей не верят обещаниям кандидатов в президенты. Об этом свидетельствует опрос, проведенный местным исследовательским центром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше половины поляков не верят обещаниям кандидатов в президенты-2

Так, почти 60 % поляков считают, что претенденты на высший государственный пост не будут выполнять свои предвыборные обещания. Лишь 28 % избирателей не сомневаются в кандидатах, а 13 % затруднились с ответом. 

Подобное недоверие политики заработали после весьма скандального первого тура президентских выборов 18 мая. По его результатам лидером гонки стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, у которого 31 % голосов. Второе место занял оппозиционер Кароль Навроцкий, у него 29 % голосов. Ожесточенная борьба за электорат продолжится во втором туре президентских выборов 1 июня.

# Выборы в Польше

Другие новости рубрики

Все новости
Финляндия увеличит высоту нового забора на границе с Россией
21 мая 2025 17:00

Финляндия увеличит высоту нового забора на границе с Россией

За год в Германии закрылось более 200 тыс. предприятий
21 мая 2025 16:55

За год в Германии закрылось более 200 тыс. предприятий

Илон Маск запускает первые роботакси в Техасе
21 мая 2025 13:46

Илон Маск запускает первые роботакси в Техасе