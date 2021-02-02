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Выпускник военного факультета стал делегатом ВНС: важно знать, как будет поддерживаться молодой офицер

02 февраля 2021 20:42
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Новости Беларуси. До Всебелорусского народного собрания остается чуть более недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерес к форуму немалый. В подготовку включены все белорусские регионы.

11 – 12 февраля во Дворце Республики соберутся более 2,5 тысяч участников и приглашенных. Освещать встречу будут почти четыре сотни журналистов, включая зарубежных.

Александр Лукашенко о масштабном социсследовании: «Прошу объективно и честно ответить на эти вопросы. Для меня лично это очень важно»

Выпускник военного факультета стал делегатом ВНС: важно знать, как будет поддерживаться молодой офицер-1

О том, все ли готово к ВНС 2 февраля доложили Президенту. Одно из главных условий, которое озвучил глава государства: форум не должен быть формальным. То есть эту площадку надо использовать, чтобы поднять и, по возможности, решить действительно важные для людей проблемы.

Выпускник военного факультета стал делегатом ВНС: важно знать, как будет поддерживаться молодой офицер-4

Выпускник военфака Максим Копать – делегат совсем иного поколения. Патриотизм в молодом офицере с детства взрастил подвиг деда, участника войны. Любовь к спорту привили родители. Теперь Максим и сам готов быть представителем будущих военных на Всебелорусском собрании.

Выпускник военного факультета стал делегатом ВНС: важно знать, как будет поддерживаться молодой офицер-7

Максим Копать, курсант военного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Я волнуюсь, что буду принимать участие на форуме такого уровня. Моя специальность связана со спортом, ну и, конечно, я бы хотел узнать, как будет в ближайшую пятилетку развиваться именно спортивная сфера, как она будет финансироваться и поддерживаться со стороны государства. Я выпускаюсь в том году, конечно, мне было бы интересно и важно знать, как будет поддерживаться со стороны государства молодой офицер, какой социальный пакет, какая социальная поддержка будет его ожидать в ближайшую пятилетку.

Выпускник военного факультета стал делегатом ВНС: важно знать, как будет поддерживаться молодой офицер-10

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Максим Копать # Фотофакт

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