Выпускник военного факультета стал делегатом ВНС: важно знать, как будет поддерживаться молодой офицер

Новости Беларуси. До Всебелорусского народного собрания остается чуть более недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерес к форуму немалый. В подготовку включены все белорусские регионы. 11 – 12 февраля во Дворце Республики соберутся более 2,5 тысяч участников и приглашенных. Освещать встречу будут почти четыре сотни журналистов, включая зарубежных. Александр Лукашенко о масштабном социсследовании: «Прошу объективно и честно ответить на эти вопросы. Для меня лично это очень важно»

О том, все ли готово к ВНС 2 февраля доложили Президенту. Одно из главных условий, которое озвучил глава государства: форум не должен быть формальным. То есть эту площадку надо использовать, чтобы поднять и, по возможности, решить действительно важные для людей проблемы.

Выпускник военфака Максим Копать – делегат совсем иного поколения. Патриотизм в молодом офицере с детства взрастил подвиг деда, участника войны. Любовь к спорту привили родители. Теперь Максим и сам готов быть представителем будущих военных на Всебелорусском собрании.