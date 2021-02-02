Всё ли готово для проведения ВНС? Александр Лукашенко собрал совещание по подготовке форума и поставил задачи

Новости Беларуси. Провести VI Всебелорусское народное собрание нужно на самом высоком уровне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 2 февраля на совещании по вопросам подготовки и проведения ВНС, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что до проведения ВНС остается совсем немного времени.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Интерес к форуму большой, что налагает особую ответственность. Это важнейшее событие в жизни страны, и мы обязаны провести на самом высоком уровне.

Для обсуждения подготовки и проведения форума на совещание с главой государства приглашены премьер-министр Роман Головченко, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, управляющий делами Президента Виктор Шейман, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.

Александр Лукашенко:

Во-первых, необходимо посмотреть, все ли готово для встречи делегатов. В столицу приедут представители всех регионов, представители всех групп, как принято говорить, нашего гражданского общества, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, отдельных регионов. Также будут приглашенные гости. Люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя дома, они приехали к себе домой, в столицу нашей родины. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, комфортные условия работы и отдыха участников собрания, соответствующим службам необходимо взять на постоянный контроль все эти вопросы.

Глава государства отметил, что людей в Беларуси интересуют различные вопросы.

Александр Лукашенко:

Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство.