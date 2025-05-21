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Петровский: порождают проблемы с миграцией не граждане Таджикистана или Пакистана, а капитализм

21 мая 2025 19:05
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим указ Президента №202 «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции» и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Петр Петровский.

Петровский: порождают проблемы с миграцией не граждане Таджикистана или Пакистана, а капитализм-2

Петр Петровский, политолог:
Порождают проблемы с миграцией не граждане Таджикистана, условно, или Пакистана (пакистанцы – индоевропейцы), а капитализм. А в нашей стране белорусский социализм, поэтому те, кто выступает против, пусть они мне обоснуют, почему с этим будет проблема. Почему с этим не было проблемы в Советском Союзе, а тут внезапно она возникнет.

# Иностранцы в Беларуси # Иностранцы # Петр Петровский # Григорий Азаренок

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