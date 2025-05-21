Петровский: порождают проблемы с миграцией не граждане Таджикистана или Пакистана, а капитализм

Петр Петровский, политолог:

Порождают проблемы с миграцией не граждане Таджикистана, условно, или Пакистана (пакистанцы – индоевропейцы), а капитализм. А в нашей стране белорусский социализм, поэтому те, кто выступает против, пусть они мне обоснуют, почему с этим будет проблема. Почему с этим не было проблемы в Советском Союзе, а тут внезапно она возникнет.