Петровский: порождают проблемы с миграцией не граждане Таджикистана или Пакистана, а капитализм

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим указ Президента №202 «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции» и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Петр Петровский.
Петр Петровский, политолог:
Порождают проблемы с миграцией не граждане Таджикистана, условно, или Пакистана (пакистанцы – индоевропейцы), а капитализм. А в нашей стране белорусский социализм, поэтому те, кто выступает против, пусть они мне обоснуют, почему с этим будет проблема. Почему с этим не было проблемы в Советском Союзе, а тут внезапно она возникнет.