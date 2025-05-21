Петровский о языковом барьере с мигрантами: вопрос не в языке, а в выполнении законодательства

Петр Петровский, политолог:

Я вообще не могу понять тех, кто получает психотравмы из-за того, что человек идет и не может на русском языке даже поговорить. Возьми переводчик. Знаешь, китайцы как делают, не понимают там что-то, да? На прошлой неделе у меня была история. Ирландцы там приехали антифашистский караван приехал, турки. И мы с ними через переводчик общались. Есть интернет-переводчик, пожалуйста, куча программ. Вопрос не в языке, вопрос в выполнении законодательства той либо иной стороны. И вся вот эта дурь, что якобы кто-то приедет, ничего-то не понимает, наносит кому-то психотравму из-за этого – это полный бред. Во-первых, люди, и Президент это говорит, вот 150 тысяч пакистанцев, он же не говорит, что они приедут и будут тут жить. Разово все. Он говорит, что это нам надо вахтовым методом, чтобы работали люди в легкой промышленности, в строительстве, в других сферах. А это совершенно другая задача. Это не значит, что они приезжают, тут живут, оселяются, как там при Витовте привезли этих евреев, татар, караимов. Нет, дорогие мои. Это значит, что приехал, поработал, вернулся. Приехал, поработал, вернулся.