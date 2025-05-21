Количество машиномест на платных парковках Минска планируют увеличить до 10 тыс.

В Минске реализуется программа по увеличению количества автостоянок. Планируется, что до конца 2025 года в Минске будет около 10 тысяч платных парковочных мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они в основном создаются в центре города, чтобы снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру. Сейчас на платных парковках могут разместиться более 5 тысяч 600 авто. Кроме того, в столице планируют организовать специализированные стоянки для грузового транспорта, чтобы убрать его из дворов и жилых зон.

Андрей Зырянов, генеральный директор государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Платные автомобильные парковки – это то, что вы видите на уличной дорожной сети. Это закрытые парковки в районе Верхнего города. Сейчас планируется оборудовать такую же парковку закрытого типа возле автовокзала на Дружной. Это парковки для кратковременного хранения транспортных средств в городе. Таких парковок будет больше. Они будут располагаться в центральной части. Есть целая программа. Она реализуется в городе уже не первый год. По этапам, по определенным площадям будут дополнительно появляться новые платные парковки.

В городе зарегистрировано 900 тысяч автомобилей. Кроме того, каждый день в Минск въезжает еще около 200 тысяч машин. Поэтому вопрос с парковками особо актуален.