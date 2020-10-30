Крупнейший американский автоаукцион выбрал партнёра в Беларуси

Новости Беларуси. Одна из крупнейших американских автомобильных аукционных компаний вышла на белорусский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через цифровую площадку продают подержанные авто известных брендов. Состояние автомобиля можно оценить онлайн. Также покупатели могут посмотреть видео с работающим двигателем перед тем, как делать ставки.

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В Беларусь ежегодно ввозится около 30 тысяч подержанных автомобилей. Особые льготные условия действуют на ввоз электрокаров. Новая инициатива показывает растущий интерес американских компаний к Беларуси и возможность расширения деловых связей между странами.