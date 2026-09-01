Новости по тегу #Михаил Гриб

В преддверии 1 сентября столичная милиция традиционно присоединилась к республиканской акции «Собери портфель школьнику».
В ведомственном доме в поселке Солнечном будут жить правоохранители со стажем, а также молодые сотрудники. Все квартиры в чистовой отделке. Также имеется закрытый двор с детской площадкой и крытый паркинг.
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