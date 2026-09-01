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Новости по тегу #Михаил Гриб

Милиция Минска поздравила детей из социально-педагогического центра с Днем знаний
01 сентября 2026 06:23

Милиция Минска поздравила детей из социально-педагогического центра с Днем знаний

Новогодний подарок! Сотрудники минской милиции получили ключи от арендных квартир
02 января 2026 08:47

Новогодний подарок! Сотрудники минской милиции получили ключи от арендных квартир

В Минске наградили лучших сотрудников служб и подразделений ГУВД. Всего отметили более 80 человек
16 февраля 2023 13:52

В Минске наградили лучших сотрудников служб и подразделений ГУВД. Всего отметили более 80 человек

Правоохранителям Минска вручили погоны за обеспечение общественного порядка и безопасности граждан
28 декабря 2022 15:02

Правоохранителям Минска вручили погоны за обеспечение общественного порядка и безопасности граждан

Волшебный праздник в рамках акции «Наши дети» организовали милиционеры Минска
28 декабря 2022 10:06

Волшебный праздник в рамках акции «Наши дети» организовали милиционеры Минска

Тонны капусты и помидор – под бульдозер! Истории фермеров, которым пришлось утилизировать свою продукцию
18 ноября 2022 17:41

Тонны капусты и помидор – под бульдозер! Истории фермеров, которым пришлось утилизировать свою продукцию

Минская милиция празднует день рождения 18 августа – ГУВД исполнилось 78 лет
18 августа 2022 20:11

Минская милиция празднует день рождения 18 августа – ГУВД исполнилось 78 лет

70 молодых лейтенантов пополнили ряды минской милиции
02 августа 2022 13:43

70 молодых лейтенантов пополнили ряды минской милиции

В Минске почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга
03 марта 2022 14:27

В Минске почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга

Михаил Гриб: милиционеры предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность на территории Минска
02 марта 2022 14:13

Михаил Гриб: милиционеры предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность на территории Минска

«Где твой дед был в 1945 году?» Как кураторы из ЕС попытались вывести людей на улицы Минска в день референдума?
28 февраля 2022 17:33

«Где твой дед был в 1945 году?» Как кураторы из ЕС попытались вывести людей на улицы Минска в день референдума?

«Моя работа – это жизнь». В Минске наградили лучших сотрудников внутренних дел за высокие результаты в службе
17 февраля 2022 12:01

«Моя работа – это жизнь». В Минске наградили лучших сотрудников внутренних дел за высокие результаты в службе