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Александр Лукашенко: из своей аптечки отдал последние лекарства, на дыбы встали все

30 октября 2020 17:08
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Новости Беларуси. 30 октября Александр Лукашенко встретился с генералами, руководителями правоохранительных ведомств и территориальных управлений, командирами спецподразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: из своей аптечки отдал последние лекарства, на дыбы встали все-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это вообще была бешеная обстановка. Я вообще сутками не спал. Во-первых, особый курс заняли в лечении COVID, который сейчас во всем мире поддерживается. Во-вторых, мы же об этом не знали. В нас долбали со всех сторон, и все было сконцентрировано на лечении людей. Завозили из Китая станки, чтобы эти маски по дешевке шили.

Что только там не делалось – лучшие лекарства и так далее и тому подобное. Из своей аптечки отдал последние лекарства, на дыбы встали все: как, у Президента нет таблетки даже? А у меня люди были в лихорадке, не хочу фамилии называть, некоторые здесь стоят. Я вынужден был свои лекарства им отдать.

И мы были отвлечены на это и упустили. А потом и меня подкосило, и прямо в президентские выборы. Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает, поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных этих ошибок.

Александр Лукашенко: из своей аптечки отдал последние лекарства, на дыбы встали все-4

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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