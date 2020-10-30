Александр Лукашенко: «Никого не тащу в свою сторону. Хотите – вставайте рядом»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предупредил участников беспорядков и тех, кто пытается дестабилизировать инфраструктуру государства. Силовики настроены решительно. Отступать никто не собирается. Об этом Президент заявил на встрече с коллективом МВД, представляя нового министра внутренних дел Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска – Михаила Гриба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня у всех, кто искренне за мир и порядок в родной стране, должна быть только одна цель – отстоять независимость и суверенитет Беларуси. Ведь речь про наше общее будущее.
Александр Лукашенко: «Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я никого не заставляю, это не мой принцип. Ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы, – слава богу, мозгов хватает – ни рабочих, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных. Никого не тащу в свою сторону. Хотите – вставайте рядом. Я даже за спины вам прятаться не буду. Пойду туда, куда надо, куда скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну. Кто не хочет – господь с вами. Могу повторить, что говорил в канун выборов: только никогда не предавайте! Предателей не только господь не любит, но и те, которые сегодня зовут вас: «Бросайте, приходите!» Правда, неизвестно, куда идти. Поэтому смотрите сами. Это принципиально. Потому что то, что происходит, это детали. Главное – суверенитет, независимость нашей страны, главное – где будем мы, наши дети и внуки завтра.