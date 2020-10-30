Ректор о строительстве нового научного центра БГУ: он будет находиться в Щомыслице

Новости Беларуси. В Минске дан старт праздничным мероприятиям к вековому юбилею БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Карпенко о БГУ: «Университет вырос в мощнейший комплекс с научно-исследовательским институтом» Средства на модернизацию высшего образования в Беларуси выделил Всемирный банк. Свыше 95 миллионов рублей пойдут на нужды БГУ, в том числе строительство высокотехнологичного учебно-исследовательского центра.

Андрей Король, ректор БГУ:

Он будет находиться в Щомыслице, там, где находятся наши три факультета и ряд научно-исследовательских институтов. Уже идет подготовка к проектированию документации всей необходимой на факультетах, поэтому мы ожидаем, конечно же, эффекта.

Это действительно те средства, которые позволят нам сегодня иметь самое современное оборудование по уж точно ключевым направлениям естественно-научного знания. Когда каждый может себя проявить (кто-то в науке, кто-то в образовательном процессе, кто-то в спорте), но при всем при том университет процветает, вот это, наверное, и есть модель мощного университета XXI века.