Александр Лукашенко: «Не решим проблему дефицита кадров – экономика села так и будет приседать»
Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны.
Та же история с питанием животных. В последние два года заготовку кормов по субъективным и объективным факторам откровенно проваливаем. Никак не удается сбалансировать качество кормов, а это сказывается на конечном результате. Так почему бы не обратиться за помощью к БНБК? Или мы для красоты создавали уникальное производство под Минском? Только четыре государства в мире имеют аналогичные. А мы ими не пользуемся.
Лукашенко: мы построили самый современный комплекс БНБК. Только в четырех государствах есть такой же.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наведите порядок, не хватает рук – подключите студентов сельхоз вузов, приглашайте учеников из профильных классов – это хорошая практика. Заодно наглядный пример, где и что надо улучшать в родной стране. Считайте, в собственном доме.
Но чем кормить скот, как ухаживать за ним хозяин ведь должен самостоятельно решать? Президент же тыкать пальцем каждому не станет?
Александр Лукашенко:
Кадровую проблему нужно решать. Это же не дело, когда мы готовим целевиков, а на местах остается не более половины молодых специалистов. КГК эту проблему поднять и капитально проверить. Где эти люди, кто разрешил им не работать. Что это там: «Можешь не ехать по распределению – заплати какую-то сумму».
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
За учебу.
Александр Лукашенко:
За учебу! Что это за глупость такая? Мы подготовили специалиста, мы ехали по распределению? Ты же идешь целевым направлением, даешь согласие и подписываешь этот договор, так иди и работай. Это знаешь ты и твои родители. Разберитесь! Василий Николаевич, принципиально разберитесь, где эти люди! Надо работать со школьниками, студентами. Тем более желающих предостаточно. Кроме административных мер, у каждого хозяйства должна быть система закрепления кадров. Думайте, чем привлечь и удержать молодежь: от жилья до образцово-показательных условий труда. Если не решим проблему дефицита квалифицированных кадров, экономика села так и будет приседать. Я часто вижу как руководитель снова рассказывает, как он удерживает специалистов и кадры там, у себя в хозяйстве, берите пример, это правда. Девизом в агропромышленном секторе отныне станет железная, безоговорочная дисциплина: трудовая, финансовая, технологическая. Если надо посеять до 20-го или 25-го – умрите, но посейте. Не надо шалтай-болтай: «вот еще тепло и завтра будет тепло» – не будет тепло. После этого тепла будут, если не лютые морозы, то такая температура, что никакие растения расти не будут и развиваться. Поэтому вовремя надо посеять, если раз перерастает, то придавите его соответствующими препаратами. Вы знаете, как это делать. Если надо – значит надо. Зимой отдохнем – такой наш крестьянский труд. Сейчас отдыхать нельзя.
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