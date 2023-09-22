Александр Лукашенко: «Не решим проблему дефицита кадров – экономика села так и будет приседать»

Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны.

Та же история с питанием животных. В последние два года заготовку кормов по субъективным и объективным факторам откровенно проваливаем. Никак не удается сбалансировать качество кормов, а это сказывается на конечном результате. Так почему бы не обратиться за помощью к БНБК? Или мы для красоты создавали уникальное производство под Минском? Только четыре государства в мире имеют аналогичные. А мы ими не пользуемся. Лукашенко: мы построили самый современный комплекс БНБК. Только в четырех государствах есть такой же.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наведите порядок, не хватает рук – подключите студентов сельхоз вузов, приглашайте учеников из профильных классов – это хорошая практика. Заодно наглядный пример, где и что надо улучшать в родной стране. Считайте, в собственном доме.

Но чем кормить скот, как ухаживать за ним хозяин ведь должен самостоятельно решать? Президент же тыкать пальцем каждому не станет? Александр Лукашенко:

Кадровую проблему нужно решать. Это же не дело, когда мы готовим целевиков, а на местах остается не более половины молодых специалистов. КГК эту проблему поднять и капитально проверить. Где эти люди, кто разрешил им не работать. Что это там: «Можешь не ехать по распределению – заплати какую-то сумму».

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

За учебу.