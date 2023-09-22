Треть уголовных дел в сфере АПК связаны с сокрытием падежа – Лукашенко

Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «Чтобы зарабатывать больше, нам жизненно необходимо поднять наше сельское хозяйство». Подробности
Тему не раз поднимали на уровне главы государства. 22 сентября имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны.
«И посмотрим на отдачу». Президент нашел решение, как искоренить бесхозяйственность в АПК
Схожий подход Александр Лукашенко предложил примерить и в сфере мясного скотоводства: каждую ферму закрепить за конкретным работником райисполкома, а район – за сотрудником облисполкома. Сегодня поголовье крупного рогатого скота снижается: за пять лет более чем на 100 тысяч голов. Основная причина – падеж. Наиболее актуальна эта проблема для 53 районов страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По заключению всех контролирующих органов, причины банальные: нарушения технологий содержания, бесхозяйственность и откровенное разгильдяйство. А что же, рынок: что хочу, то и ворочу. Так, например, в отдельных сельхозорганизациях скот содержат в антисанитарных условиях, отсутствует подстилочный материал, не убирается своевременно навоз, не соблюдаются рационы кормления и температурный режим.
В прошлом году я поручал правительству совместно с губернаторами разработать план по каждому району, расписать, как и в какие сроки в них будет наведен порядок. Но складывается впечатление, что меры приняты только на бумаге. А местная власть и государственная ветеринарная служба вместо того, чтобы контролировать, помогают скрывать истинное положение дел и вопиющую бесхозяйственность за формальными планами и относительно удовлетворительными цифрами. По данным милиции, в 2022 году возбуждено 480 уголовных дел, связанных с сокрытием падежа. В этом году – уже 205. Это треть от общего количества экономических преступлений во всей аграрной сфере.