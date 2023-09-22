Треть уголовных дел в сфере АПК связаны с сокрытием падежа – Лукашенко

Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Чтобы зарабатывать больше, нам жизненно необходимо поднять наше сельское хозяйство». Подробности

Тему не раз поднимали на уровне главы государства. 22 сентября имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны. «И посмотрим на отдачу». Президент нашел решение, как искоренить бесхозяйственность в АПК Схожий подход Александр Лукашенко предложил примерить и в сфере мясного скотоводства: каждую ферму закрепить за конкретным работником райисполкома, а район – за сотрудником облисполкома. Сегодня поголовье крупного рогатого скота снижается: за пять лет более чем на 100 тысяч голов. Основная причина – падеж. Наиболее актуальна эта проблема для 53 районов страны.