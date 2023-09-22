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«Это уже, уважаемые, не корова и даже не коза». Лукашенко раскритиковал работу молочной отрасли

22 сентября 2023 17:41
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Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны.

«Это уже, уважаемые, не корова и даже не коза». Лукашенко раскритиковал работу молочной отрасли-1

Президент за конструктив. Не время кашу по тарелке размазывать. Четыре года назад приняли несколько важнейших документов, которые должны были вывести наше сельское хозяйство на новый уровень. Стратегия развития молочной и мясной отрасли, Директива о развитии села, комплекс мер по развитию кормопроизводства. На это государство и Президент пошли под гарантии, среди которых – к 2025 году увеличение производства скота и птицы до двух миллионов тонн, молока – до 9,2 миллиона, плюс другие амбициозные планы. Пришло время спроса. И что мы видим?

«Это уже, уважаемые, не корова и даже не коза». Лукашенко раскритиковал работу молочной отрасли-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрим на результат. С молока начнем. Темпы наращивания его производства крайне низкие – за 2022 год прибавили всего 1 % к уровню 2021 года. 7,6 миллиона тонн в целом. Если судить объективно, даже этот скромный рост обеспечили Брестская, Гродненская и Минская области. Почти четверть всех производителей молока по стране и половина в Могилевской и Гомельской областях надоили в среднем от коровы менее 3 тысяч килограмм. В 22 организациях не дотягивают до полутора тысяч. Есть отдельные антирекордсмены – предприятие «Столбунский» Ветковского района надоило за год 1 310 килограмм от коровы. «Сосновый бор» Чаусского – 1 187. И абсолютный античемпион «Птичь-Агро» Петриковского района Гомельской области – там вообще 1 018 килограмм. Это уже, уважаемые, не корова и даже не коза. Раз вы до такого состояния довели, где ж она молока будет давать? Не вселяет позитива статистика текущего года. Наплевательское отношение к делу на местах может свести на нет все усилия, которые предпринимает государство для развития молочного производства.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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