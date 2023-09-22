«Это уже, уважаемые, не корова и даже не коза». Лукашенко раскритиковал работу молочной отрасли

Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны.

Президент за конструктив. Не время кашу по тарелке размазывать. Четыре года назад приняли несколько важнейших документов, которые должны были вывести наше сельское хозяйство на новый уровень. Стратегия развития молочной и мясной отрасли, Директива о развитии села, комплекс мер по развитию кормопроизводства. На это государство и Президент пошли под гарантии, среди которых – к 2025 году увеличение производства скота и птицы до двух миллионов тонн, молока – до 9,2 миллиона, плюс другие амбициозные планы. Пришло время спроса. И что мы видим?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смотрим на результат. С молока начнем. Темпы наращивания его производства крайне низкие – за 2022 год прибавили всего 1 % к уровню 2021 года. 7,6 миллиона тонн в целом. Если судить объективно, даже этот скромный рост обеспечили Брестская, Гродненская и Минская области. Почти четверть всех производителей молока по стране и половина в Могилевской и Гомельской областях надоили в среднем от коровы менее 3 тысяч килограмм. В 22 организациях не дотягивают до полутора тысяч. Есть отдельные антирекордсмены – предприятие «Столбунский» Ветковского района надоило за год 1 310 килограмм от коровы. «Сосновый бор» Чаусского – 1 187. И абсолютный античемпион «Птичь-Агро» Петриковского района Гомельской области – там вообще 1 018 килограмм. Это уже, уважаемые, не корова и даже не коза. Раз вы до такого состояния довели, где ж она молока будет давать? Не вселяет позитива статистика текущего года. Наплевательское отношение к делу на местах может свести на нет все усилия, которые предпринимает государство для развития молочного производства.

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