«Помнишь его вплоть до каждой секунды». Парашютист-экстремал поделился эмоциями от первого прыжка

Они штурмуют горные вершины, отправляются в одиночку в кругосветные путешествия, ныряют под воду и опускаются на дно океана. Иногда в поисках вот этого самого вкуса адреналина с ними случаются несчастные случаи. О том, что движет нами в поисках острых ощущений, как избежать плохого финала в экстремальном увлечении и не стать жертвой собственного азарта, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Скажите, ваша фамилия Бора, ведь бора – это один из ветров в Северной Америке. Это как-то связано, повлияла ли ваша фамилия на ваше хобби?

Павел Бора, парашютист-экстремал, воздушный видеооператор Минского аэроклуба:

Так сложилось, что действительно бора – это, если быть точным, северный ветер, спустившийся с гор. Как-то вот так вся жизнь: то прыжки с парашютом, зимой – сноуборд. Это все ветер, горы, прыжки, высота. Может быть, как корабль назвали, так он действительно и полетел. Тот случай, когда совпало и так работает. Сергей Парчевский:

Сколько у вас прыжков? Павел Бора:

Сейчас 550 прыжков.