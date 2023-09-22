«Помнишь его вплоть до каждой секунды». Парашютист-экстремал поделился эмоциями от первого прыжка
Они штурмуют горные вершины, отправляются в одиночку в кругосветные путешествия, ныряют под воду и опускаются на дно океана. Иногда в поисках вот этого самого вкуса адреналина с ними случаются несчастные случаи. О том, что движет нами в поисках острых ощущений, как избежать плохого финала в экстремальном увлечении и не стать жертвой собственного азарта, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Скажите, ваша фамилия Бора, ведь бора – это один из ветров в Северной Америке. Это как-то связано, повлияла ли ваша фамилия на ваше хобби?
Павел Бора, парашютист-экстремал, воздушный видеооператор Минского аэроклуба:
Так сложилось, что действительно бора – это, если быть точным, северный ветер, спустившийся с гор. Как-то вот так вся жизнь: то прыжки с парашютом, зимой – сноуборд. Это все ветер, горы, прыжки, высота. Может быть, как корабль назвали, так он действительно и полетел. Тот случай, когда совпало и так работает.
Сергей Парчевский:
Сколько у вас прыжков?
Павел Бора:
Сейчас 550 прыжков.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы помните свой первый прыжок? Потому что, мне кажется, у парашютиста это как первая любовь. Расскажите, какие были эмоции, как вы вообще решились?
Павел Бора:
Сто процентов все парашютисты помнят очень хорошо свой первый прыжок. Потому что это первый такой мощный вброс эмоций, который ты никогда не забудешь. Ты помнишь его вплоть до каждой секунды, потому что под адреналином время немножко растягивается и замедляется. Соответственно, ты помнишь это, как оно было поэтапно. Хотя снаружи это выглядело вот так просто – взял и выпрыгнул. Мне было 16 лет тогда. Записался прыгнуть с 800 метров, когда прыгают, и парашют сам открывается. Это круглый, что-то в стиле десантников. Приземлившись, первое, о чем я подумал: «Хочу прыгать, как те крутые ребята на своем парашюте таком прямоугольном, чтобы он классно летал во все стороны. В воздухе вниз головой летать». Спустя какое-то время цель сбылась.
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