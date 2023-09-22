Лукашенко: спрос на продовольствие огромный, цены растут, и сидеть сложа руки – просто преступление

Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны. Какие задачи являются первоочередными в АПК – материал нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Второе подряд крупное совещание на неделе у главы государства. Сегодня по теме, в которой если не горы, то немалое количество проблем. Символично решено было провести в Солигорске. Путь к месту назначения – традиционно еще одна возможность взглянуть сверху на положение дел. Ею пользуется руководитель страны, хотя не мешало бы и другим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что-то возле Минска я не очень заметил, что он озимыми культурами занимается. Или это мне кажется? Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Кажется. Там все организовано. Александр Лукашенко:

Ты мне обещал посеять озимых больше 60 %. Точно не видно, что он 60 % сеял. В эти дни в Солигорске проходит республиканский семинар о развитии животноводства. Все заинтересованные в калийной столице страны (временно ставшей аграрной) работают над совершенствованием навыков и решением проблем. Логично, что ко второму дню должны бы появиться какие-то выводы и предложения, исходя из увиденного, с этого и начал встречу Президент в надежде на конструктив, Но традиционная стабильность.

Александр Лукашенко:

Я так понимаю, что недостатков никто не заметил, все прекрасно и хорошо, да?

Леонид Заяц:

Не было никаких отзывов со стороны присутствующих участников семинара. Все с интересом рассматривали и знакомились с теми прогрессивными подходами, которые были представлены участниками семинара. Александр Лукашенко:

Это всегда настораживает. Наверное, мы формально относимся к мероприятию. Леонид Заяц:

Нет, не формально. Все показали, что можно было показать. Тогда зачем проводим? О формализме (вернее, его недопустимости) много говорили на прошедших совещаниях в Гомельской и Брестской области, выстраивали стратегии решения проблем, которые не позволяют становиться нам лучше. Но, похоже, есть те, кому достаточно того, что есть сегодня. И все равно, что завтра этого может не быть. Если игнорировать тревожные звоночки.