Интегрированные классы почти во всех школах Минска. Как устроено инклюзивное образование в Беларуси?

Новости Беларуси. В Беларуси выстроена работа с детьми, которые имеют особенности психофизического развития. Отдельное внимание уделяют инклюзивному образованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая система обеспечивает равное отношение ко всем, но создает условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. По всей стране работают специализированные центры и интегрированные классы, в которых проводится не только обучение, но и вовлечение детей в жизнь общества. Одно из столичных учреждений уже на протяжении 25 лет оказывает поддержку тем, кто в этом нуждается. За годы работы выпустили более тысячи детей, при этом подход к каждому – индивидуальный. Подробнее в материале Дианы Головач.

Этот натюрморт – любимая картина Екатерины Ковалевой. Авторство принадлежит Ее сыну Тимофею. Сегодня в коллекции начинающего художника уже сотни работ, но судьба его могла сложиться иначе. В три года мальчику поставили непростой диагноз – аутизм. Талант юного дарования разглядели специалисты Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района Минска, где Екатерина с сыном 16 лет назад нашли свое спасение.

Екатерина Ковалева:

Ребенок не говорил до пяти лет. И именно в пять лет он взял в руки карандаш и начал рисовать. И не просто там какие-то простые вещи, а он рисовал объемные корабли, горы, космос, планеты. И когда начал рисовать, появились первые слова, пошла речь. Свое увлечение Тимофей твердо решил сделать профессией. Сейчас он учится на 2 курсе колледжа искусств.

Воспитанники центра – особенные дети. Каждый со своим диагнозом и потребностями. Но ко всем здесь находят подход. В помощь педагогам – новые разработки и методики. Например, у ребят, которые не могут разговаривать, есть свой коммуникативный паспорт. Именно благодаря ему, знакомиться с воспитанниками намного проще. Педагоги центра – люди с доброй душой и большим сердцем, а еще настоящие профессионалы в своем деле. Многие воспитанники добиваются успехов.

Татьяна Пивоварчик, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района Минска:

Нашему Центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района Минска в этом году исполняется 25 лет. И уже мы можем говорить об определенных достижениях, потому что центр – это системообразующее учреждение в районе. И вместе с управлением по образованию очень много делает для того, чтобы детей с особенностями в развитии принимали. И чтобы инклюзия действительно была трендом современного образования Беларуси.

Развитию инклюзивного образования в Беларуси уделяется большое внимание. Чтобы каждый, ну или почти каждый ребенок чувствовал себя таким как все. Почти во всех школах Минска открыты интегрированные классы. В них дети с особенностями развития обучаются наравне со своими сверстниками. В столичной 130-й школе первый подобный класс появился еще в 2004-м – в год открытия образовательного учреждения. За это время возможность учиться получили сотни детей.

Диана Головач, корреспондент:

Для ребят из интегрированных классов созданы все условия для удобства. Например, в кабинете трудового обучения сделаны расширенные проходы, для того, чтобы было удобнее проезжать на коляске.

Инклюзия в образовании – это не только возможность получать знания наравне со всеми. Это еще и возможность развиваться творчески, физически. Современные школы – школы для всех. Все они проектируются в том числе под детей с ограничениями. И это не только ставшие уже привычными вещами пандусы, специальные парты и даже бассейны – все это становится частью альма-матер.

Карина Дегтярева, инструктор по плаванию ГУО «средняя школа № 224 Минска»

Занимаемся с досочками, с оборудованием. Если ребенок боится нырять, то начинаем какие-нибудь развлекательные действия. Пытаемся с игрушками как-то развлекаться. Им тоже нужно развиваться, нужно укреплять здоровье, потому что они все очень слабые. И плавание для них – это как выброс энергии. Кто-то просто оздоровляется, кому-то нужна поддержка спины.