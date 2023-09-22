Лукашенко: мы построили самый современный комплекс БНБК. Только в четырёх государствах есть такой же

Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поручил до конца 2023 года разрешить этот вопрос под личную ответственность профильного министра, правительства и губернаторов. Не меньшее беспокойство вызывает и заготовка кормов. В 2022 году ее откровенно завалили, подчеркнул Александр Лукашенко. На начало этого сентября есть только 87,7 % кормов к уровню прошлого года.

Что касается воспроизводства стада, в этом вопросе надо активизировать работу по части селекционно-племенной деятельности. Уже существующие площади позволяют прибавить поголовье на 16 тысяч животных. И новые молочно-товарные комплексы продолжают строиться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пусть старается вся вертикаль – от агронома до ответственных чиновников, закрепленных в облисполкоме, чтобы полуторагодичный запас кормов был в каждом хозяйстве железно. И обеспечьте на всех комплексах, фермах полноценный рацион с достаточным количеством питательных добавок. Для этого есть все. Мы построили самый современный БНБК –комплекс по производству аминокислот и комбикормов. Просто космического уровня! Только четыре государства имеют такой комплекс. Так используйте его продукцию. Он полностью в ваших руках. Регулируйте все, начиная от кадров и заканчивая ценами. Только надо сбалансировать рационы. Концентраты нельзя раздавать вручную и на глазок. Иначе будут и потери в поголовье, и продуктивность на минимуме, и перерасход дорогостоящих премиксов.

Особенно важным остается кадровый дефицит. Накануне эту тему обсуждали в контексте совещания по вопросам системы образования. Повторили и сегодня. Александр Лукашенко в очередной раз затронул тему подготовки целевиков.

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Как подчеркнул глава государства, ненормально, что на местах остается не больше половины молодых специалистов. Необходимо поднимать престиж аграрных профессий, а также хозяйствам следует разработать систему закрепления кадров, подвел итог Александр Лукашенко.

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