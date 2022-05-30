Александр Лукашенко: «Начните наконец-то нагружать и спрашивать на всю катушку вертикаль власти»
Новости Беларуси. Новые подходы в экономике, инструменты решения отраслевых проблем, ориентиры для работы местной вертикали власти. Эти вопросы 30 мая детально обсудил Президент с представителями экономического блока и руководителями на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за искусственно созданных барьеров на внешнем контуре наши предприятия действительно сталкиваются с проблемами. Но Президент настаивает: важно понимать, что ситуация сама не разрешится и не нужно тратить время на бюрократию. Равно как и любые меры не будут эффективно работать, если дисциплины и заинтересованности в конечном результате не будет на всех этапах. Преодолеть трудности никто, кроме нас самих, не поможет, отметил Александр Лукашенко. Все резервы для этого есть.
Помочь справиться с возникшими проблемами должны срочная переориентация экспортных потоков, импортозамещение и экономия средств из госбюджета за счет отказа от непервоочередных строек и закупок.
Тему продолжит Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Честность и работа с полной отдачей – это то, о чем неоднократно говорит Президент. А еще об инициативности и никак не о формализме. Чтобы добиться ощутимого результата, надо каждому начать с себя. На совещании сегодня губернаторы. Основной посыл звучит и в их адрес: работа в регионах должна быть видна.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Начните наконец-то нагружать и спрашивать на всю катушку вертикаль власти. Особенно председателей райисполкомов. Хватит местной вертикали витать в облаках и ждать указаний из центра. Все указания розданы. Перед руководителями четко обозначены абсолютно земные задачи: один-два новых инвестпроекта на пятилетку в каждом районе, два самых слабых сельхозпредприятия – персонально за каждым председателем райисполкома, возрождение райагросервиса и ПМК, будь то строительных или мелиоративных, удвоение темпов мелиорации, решение вопроса с пустующими домами и земельными участками. Каких при этом не хватает у вас полномочий для эффективного решения данных проблем? Вносите предложения, если не хватает.
Виктория Ходосок:
И, к слову, об идеях. Обсудили на совещании новые подходы в экономике. В правительство поступило более сотни предложений от предприятий и бизнес-сообществ. В непростой ситуации структуры нуждаются в поддержке. По каждому вопросу решение будет приниматься точечно.
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