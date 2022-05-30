«Это закупки, это логистика, это расчёты». Снопков рассказал, чего коснутся послабления для бизнеса

Новости Беларуси. Генеральная задача власти – обеспечить спокойствие общества, защитить людей и минимизировать влияние санкций на трудовые коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси 30 мая во время совещания с представителями экономического блока страны и органов местной власти. Руководителей на местах Президент ориентировал на оперативную работу в соответствии с вызовами времени.
Лукашенко: «Хватит местной вертикали витать в облаках и ждать указаний из центра. Все указания розданы». Подробнее.