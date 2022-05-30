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«Это закупки, это логистика, это расчёты». Снопков рассказал, чего коснутся послабления для бизнеса

30 мая 2022 13:07
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Новости Беларуси. Генеральная задача власти – обеспечить спокойствие общества, защитить людей и минимизировать влияние санкций на трудовые коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси 30 мая во время совещания с представителями экономического блока страны и органов местной власти. Руководителей на местах Президент ориентировал на оперативную работу в соответствии с вызовами времени.

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«Это закупки, это логистика, это расчёты». Снопков рассказал, чего коснутся послабления для бизнеса-1

После совещания первый вице-премьер рассказал, что правительство также планирует оказать поддержку предприятиям и бизнесу.

«Это закупки, это логистика, это расчёты». Снопков рассказал, чего коснутся послабления для бизнеса-4

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Сферы стандартные. Они, собственно говоря, состоят из основных элементов, этапов производства. Это закупки, это логистика, это расчеты. По каждому из них мы будем предлагать определенные послабления. Это касается и аренды, и расчетов, и определенных видов налогов с тем, чтобы поддержать бизнес. Это касается и взаимодействия в сертификации и маркировке товаров.  

# Бизнес в Беларуси # общество # Николай Снопков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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