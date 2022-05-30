«Конкретные мера и задача – конкретные срок и результат». Лукашенко определил формулу работы правительства

Новости Беларуси. Новые подходы в экономике, инструменты решения отраслевых проблем, ориентиры для работы местной вертикали власти. Эти вопросы 30 мая детально обсудил Президент с представителями экономического блока и руководителями на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за искусственно созданных барьеров на внешнем контуре наши предприятия действительно сталкиваются с проблемами. Но Президент настаивает: важно понимать, что ситуация сама собою не разрешится и не нужно тратить время на бюрократию. Равно как и любые меры не будут эффективно работать, если дисциплины и заинтересованности в конечном результате не будет на всех этапах. Преодолеть трудности никто, кроме нас самих, не поможет, отметил Александр Лукашенко. Все резервы для этого есть.

Помочь справиться с возникшими проблемами должны срочная переориентация экспортных потоков, импортозамещение и экономия средств из госбюджета за счет отказа от непервоочередных строек и закупок.