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«Конкретные мера и задача – конкретные срок и результат». Лукашенко определил формулу работы правительства

30 мая 2022 15:24
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Новости Беларуси. Новые подходы в экономике, инструменты решения отраслевых проблем, ориентиры для работы местной вертикали власти. Эти вопросы 30 мая детально обсудил Президент с представителями экономического блока и руководителями на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Конкретные мера и задача – конкретные срок и результат». Лукашенко определил формулу работы правительства-1

Из-за искусственно созданных барьеров на внешнем контуре наши предприятия действительно сталкиваются с проблемами. Но Президент настаивает: важно понимать, что ситуация сама собою не разрешится и не нужно тратить время на бюрократию. Равно как и любые меры не будут эффективно работать, если дисциплины и заинтересованности в конечном результате не будет на всех этапах. Преодолеть трудности никто, кроме нас самих, не поможет, отметил Александр Лукашенко. Все резервы для этого есть.

Помочь справиться с возникшими проблемами должны срочная переориентация экспортных потоков, импортозамещение и экономия средств из госбюджета за счет отказа от непервоочередных строек и закупок.

«Конкретные мера и задача – конкретные срок и результат». Лукашенко определил формулу работы правительства-4

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
В центре внимания сегодняшнего совещания у Президента с таким большим количеством участников фундамент любого государства – экономика. И какой бы «санкционный шторм» ни пытался разразиться вокруг этого базиса, принципы работы по-прежнему неизменны: решать проблемы, тем более в экономике, надо быстро, жестко и агрессивно.

«Конкретные мера и задача – конкретные срок и результат». Лукашенко определил формулу работы правительства-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне сегодня не нужны рассуждения о соответствии глобальным трендам. Мы уже наелись этой болтовни. Время военное. Конкретные мера и задача – конкретные срок и результат. Вся формула. Задача правительства – поддержать бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан. Все, что обещали, надо выполнить, чего бы это ни стоило. Инструмент решения этих вопросов тоже очерчен: срочная переориентация экспортных потоков, жесткая экономия бюджетных расходов, особенно на непервоочередные стройки и закупки техники, а также агрессивное импортозамещение в рамках тех программ и планов, которые утвердили. Только сделать это нужно не до 2025 года, как было запланировано, а желательно за год-полтора. Приоритет тоже понятен: крупные, малые промышленные производства, государственные и частные – неважно какие, главное, чтобы они работали и работали честно, платили налоги.

«Хватит местной вертикали витать в облаках». Подробнее здесь.

# Государственная политика # Экономика # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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