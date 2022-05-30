«Конкретные мера и задача – конкретные срок и результат». Лукашенко определил формулу работы правительства
Новости Беларуси. Новые подходы в экономике, инструменты решения отраслевых проблем, ориентиры для работы местной вертикали власти. Эти вопросы 30 мая детально обсудил Президент с представителями экономического блока и руководителями на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за искусственно созданных барьеров на внешнем контуре наши предприятия действительно сталкиваются с проблемами. Но Президент настаивает: важно понимать, что ситуация сама собою не разрешится и не нужно тратить время на бюрократию. Равно как и любые меры не будут эффективно работать, если дисциплины и заинтересованности в конечном результате не будет на всех этапах. Преодолеть трудности никто, кроме нас самих, не поможет, отметил Александр Лукашенко. Все резервы для этого есть.
Помочь справиться с возникшими проблемами должны срочная переориентация экспортных потоков, импортозамещение и экономия средств из госбюджета за счет отказа от непервоочередных строек и закупок.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
В центре внимания сегодняшнего совещания у Президента с таким большим количеством участников фундамент любого государства – экономика. И какой бы «санкционный шторм» ни пытался разразиться вокруг этого базиса, принципы работы по-прежнему неизменны: решать проблемы, тем более в экономике, надо быстро, жестко и агрессивно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне сегодня не нужны рассуждения о соответствии глобальным трендам. Мы уже наелись этой болтовни. Время военное. Конкретные мера и задача – конкретные срок и результат. Вся формула. Задача правительства – поддержать бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан. Все, что обещали, надо выполнить, чего бы это ни стоило. Инструмент решения этих вопросов тоже очерчен: срочная переориентация экспортных потоков, жесткая экономия бюджетных расходов, особенно на непервоочередные стройки и закупки техники, а также агрессивное импортозамещение в рамках тех программ и планов, которые утвердили. Только сделать это нужно не до 2025 года, как было запланировано, а желательно за год-полтора. Приоритет тоже понятен: крупные, малые промышленные производства, государственные и частные – неважно какие, главное, чтобы они работали и работали честно, платили налоги.
«Хватит местной вертикали витать в облаках». Подробнее здесь.