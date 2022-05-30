Президент: «Все резервы роста и развития мы должны искать в себе. Их море, даже в этих непростых условиях»
Новости Беларуси. Новые подходы в экономике, инструменты решения отраслевых проблем, ориентиры для работы местной вертикали власти. Эти вопросы 30 мая детально обсудил Президент с представителями экономического блока и руководителями на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за искусственно созданных барьеров на внешнем контуре наши предприятия действительно сталкиваются с проблемами. Но Президент настаивает: важно понимать, что ситуация сама собою не разрешится и не нужно тратить время на бюрократию. Равно как и любые меры не будут эффективно работать, если дисциплины и заинтересованности в конечном результате не будет на всех этапах. Преодолеть трудности никто кроме нас самих не поможет, отметил Александр Лукашенко. Все резервы для этого есть.
Помочь справиться с возникшими проблемами должны срочная переориентация экспортных потоков, импортозамещение и экономия средств из госбюджета за счет отказа от непервоочередных строек и закупок.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Оперативного подхода требует само время. Вот уж точно что должно остаться в стороне, так это бюрократизм.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отечественные предприятия действительно сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса. Напоминаю, трудности не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация сама по себе рассосется, не следует. Нам никто не поможет, кроме нас самих. Все резервы роста и развития мы должны искать в себе. Их море, даже в этих непростых условиях.
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