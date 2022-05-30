Космические мотивы. Вот как решили встретить последний звонок в одной из школ Минска

Новости Беларуси. В Минске для выпускников прозвучал последний школьный звонок. В торжественных линейках по всей столице приняли участие более 8 тысяч учеников 9-х классов и свыше 10 тысяч – 11-х, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 62-й школе придумали необычную концепцию праздника – «Мы – космос». В нем приняли участие более 100 выпускников 9-х и 11-х классов. Тему выбрали неслучайно, недавно у ребят была встреча с космонавтом Олегом Новицким. Космические мотивы отразили в творческих номерах. После ребята вручили своим учителям вместе с цветами «Созвездия благодарности». А в небо взвились воздушные шары в виде ракет.

Лариса Асанович, директор средней школы № 62: 36 выпускников 11 класса и 72 учащихся оканчивают сегодня 9 класс. В качестве напутственного слова в этот замечательный праздник последнего звонка хочется пожелать ребятам удачи, исполнения желания, целеустремленности в достижении тех целей и мечт.

Наталья Карпова, учитель средней школы № 62: Я выпускаю прекрасных, умных, интеллигентных детей. Я рада, что они были в нашей школе.

Вероника Пудакевич, ученица средней школы № 62:

Для меня это очень важный день. В этой школе мне больше всего запомнились друзья, которые мне помогали в тяжелые минуты, классный руководитель, который направлял меня, помогал определяться с будущим.

С 1 по 9 июня юношам и девушкам предстоит сдача выпускных экзаменов, а затем их ждет Централизованное тестирование и вступительная кампания. Выпускные вечера пройдут 10 июня.