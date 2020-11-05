Александр Лукашенко на вручении госнаград: вы хорошо знаете, что лёгкий хлеб, молочные реки и кисельные берега бывают только в сказках

Новости Беларуси. 5 ноября во Дворце Независимости – Президент вручил государственные награды и генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это давняя традиция чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие. На торжественную церемонию пригласили 40 человек. Это работники агропромышленного комплекса, образования, науки и спорта, представители силовых структур. Среди тех, кто сегодня удостоен признания, немало тружеников села – от руководителей предприятий до механизаторов. Александр Лукашенко поблагодарил аграриев за верность делу и подчеркнул, что богатый урожай этого года – результат их титанических усилий.

Пополнение в рядах генералов. Александр Лукашенко вручил погоны руководителям ряда ведомств. Юлия Бешанова о настоящих героях нашего времени.

«Чтобы люди чувствовали себя людьми». Как работает СПК, директор которого получил награду из рук Александра Лукашенко Сегодня время оставить хлопоты и пожинать плоды многолетнего труда. Во Дворце Независимости – лучшие люди Беларуси. Кого-то знает вся страна, кто-то совсем неизвестен. Но всех, кто сегодня получил награды из рук Президента, объединяют талант, профессионализм и преданность своему делу. Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не просто успешные люди. Вы строители, которые создают настоящее и будущее страны, будущее новых поколений белорусов и для новых поколений. Каждый здравомыслящий человек знает, что только упорный созидательный труд является источником благополучия как отдельной семьи, так и в целом всего государства.

Среди героев дня сегодняшнего немало тех, чьи заслуги далеко не всегда на виду. Руководители АПК и механизаторы, операторы машинного доения и животноводы. Директор «АгроСолы»: думаю, своим трудом и своими успехами мы сохраним всё то, что нам дано Люди, которые работают в поле, в прямом смысле кормят страну, обеспечивают продовольственную безопасность. В 2020 году уборочная началась позже обычного, но аграрии справились. И не только с погодой.

Александр Лукашенко:

Вы хорошо знаете, что легкий хлеб, молочные реки и кисельные берега бывают только в сказках. Ведь сельское хозяйство – это цех под открытым небом, где даже маленький шажок вперед в намолотах, надоях и привесах – всегда результат усилий сотен тысяч сельских тружеников и работников других сфер экономики. Низкий поклон вам и в вашем лице – всем аграриям, которые не испугались коронавируса, не повелись на посулы политиканов и остались верны своему святому призванию – кормить страну и народ. Труженики села держат ответное слово. И это, пожалуй, самое эмоциональное из всех, которое звучало под сводами Дворца Независимости.

Переживем, переживем печали, горести, разлуки. Переживем, и все как надо будет и у нас. Тренер Александр Кошкалда о призёрах по гребле: есть народ, просто им надо заниматься и увлекаться Всего в списке награжденных 40 человек. Настоящие мастера своего дела, увлеченные профессионалы.

Ученые и военные, работники сферы обслуживания, спортсмены и тренеры. Виктор Хренин: мы, внуки и правнуки ветеранов, не сможем позволить, чтобы на нашей земле не был сохранен мир Поздравляя лауреатов, Президент подчеркнул особо: за каждой такой, безусловно заслуженной, наградой – труд коллективов.

У нас нет природных ресурсов и несметных богатств. Но есть главная и самая большая ценность – люди. Александр Лукашенко: говорят, что мы переживаем непростое время, но оно никогда у нас простым не было Жизнь и работа каждого из присутствующего 5 ноября в Зале государственных наград – это пример напряженного труда, преданности своему делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу своей страны. А значит – стремления сделать для нее как можно больше.

Александр Лукашенко:

Только благодаря вам, вашему труду, сегодня существует этот клочок земли в центре Европы, на который глаз положило множество желающих нами поуправлять. Но мы сами способны управлять собой, своей страной и создать нормальные условия не только для нас с вами, но и для своих детей и внуков. Другой земли у них не будет – помните это. Я всегда говорю: может быть, мы и небогато живем, но, как старшие люди говорят, белорусы еще никогда так не жили. Поэтому давайте сохраним нашу страну, а все наши богатства будут зависеть только от нас. Только от нас будет зависеть благополучие и процветание нашей родины.