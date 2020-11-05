Ректор гомельского мединститута рассказал, как студентов готовят к работе с коронавирусными пациентами

Новости Беларуси. В Минздраве говорят, практика привлечения студентов к борьбе с коронавирусом уже есть на волонтерской основе. Будущие врачи смогут помогать на разных уровнях от кол-центров до красной зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, студентов Гомельского меда привлекают на работу в поликлинику, они же консультируют по телефону и помогают пациентам скорее пройти реабилитацию после COVID-19. Это архиважно – вирус не всегда проходит бесследно.