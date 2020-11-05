Ректор гомельского мединститута рассказал, как студентов готовят к работе с коронавирусными пациентами

Новости Беларуси. В Минздраве говорят, практика привлечения студентов к борьбе с коронавирусом уже есть на волонтерской основе. Будущие врачи смогут помогать на разных уровнях от кол-центров до красной зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, студентов Гомельского меда привлекают на работу в поликлинику, они же консультируют по телефону и помогают пациентам скорее пройти реабилитацию после COVID-19. Это архиважно – вирус не всегда проходит бесследно.
Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:
Это вопросы дыхательной реабилитации заболевших COVID-19. Это очень узкая, казалось бы, ниша, но очень важная, ведь многие из этих людей теряют возможность к нормальному дыханию.
Наши ребята (действуют – прим. ред.) по собственной воле, они застрахованы, они прошли курс обучения.
Более того. Очень важный момент: перед тем, как дать им возможность работать, мы создали центр имитации красной зоны в нашем университете. И наши лучшие эксперты в течение нескольких недель прививали практические навыки работы в опасной ситуации этим молодым людям. А ведь именно они – сейчас мы говорим о шестикурсниках – через полгода-год придут к нам в качестве действующих врачей.