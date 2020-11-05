Александр Лукашенко: «Все, кого только можно спасти возможными и невозможными методами, будут спасены»

Тревогу вызывает и ситуация в мире. Почти все страны весной закрыли своих граждан на карантин, чтобы хоть как-то справиться с наплывом больных, и постепенное возвращение к нормальной жизни им аукнулось новыми антирекордами заболеваемости. Повод задуматься, как обезопасить себя, есть и у нас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня предлагаются также дополнительные меры для сдерживания эпидемии, в том числе ограничительные. Мы заслушаем аргументы и, если настало время где-то вводить какие-то ограничения, пойдем и на это.

Я когда-то говорил еще в первую волну. Надо кому-то карантин, комендантский час? За сутки будет введен, как некоторые тут требовали, и «зачыним» всех так, что комар носа не подточит, и никто носа не высунет за дверь. Но надо ли это? Однозначно нет. Сегодня белорусский опыт на устах всех здравомыслящих людей в мире. Как говорил не то бывший, не то будущий президент Америки, если мы введем локдауны и закроем людей, то от голода помрет больше, чем от COVID. Грубовато, резковато он сказал, но смысл в этом есть. Мы должны вспомнить то, что было весной и летом, и следовать этим путем. Но там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдемся.