Александр Лукашенко: «Все, кого только можно спасти возможными и невозможными методами, будут спасены»

Новости Беларуси. Которую неделю Минздрав фиксирует все новые и новые случаи заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Которую неделю Минздрав фиксирует все новые и новые случаи заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тревогу вызывает и ситуация в мире. Почти все страны весной закрыли своих граждан на карантин, чтобы хоть как-то справиться с наплывом больных, и постепенное возвращение к нормальной жизни им аукнулось новыми антирекордами заболеваемости. Повод задуматься, как обезопасить себя, есть и у нас.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня предлагаются также дополнительные меры для сдерживания эпидемии, в том числе ограничительные. Мы заслушаем аргументы и, если настало время где-то вводить какие-то ограничения, пойдем и на это.
Я когда-то говорил еще в первую волну. Надо кому-то карантин, комендантский час? За сутки будет введен, как некоторые тут требовали, и «зачыним» всех так, что комар носа не подточит, и никто носа не высунет за дверь. Но надо ли это? Однозначно нет. Сегодня белорусский опыт на устах всех здравомыслящих людей в мире. Как говорил не то бывший, не то будущий президент Америки, если мы введем локдауны и закроем людей, то от голода помрет больше, чем от COVID. Грубовато, резковато он сказал, но смысл в этом есть. Мы должны вспомнить то, что было весной и летом, и следовать этим путем. Но там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдемся.
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В группе риска люди старше 50 и те, у кого есть хронические заболевания. Президент призывает быть внимательнее к своему самочувствию и окружающим, но вместе с тем не поддаваться панике, как это было весной. Правда, тогда пандемия была главной темой в СМИ, сейчас же акценты сместились на политику.
Александр Лукашенко:
Я часто об этом говорю как человек, перенесший эту болезнь: самое страшное в этой болезни – это паника, человеческая паника, психоз. Если ты начинаешь больным паниковать – труба. Умножай на два, а то и на три, течение своей болезни. Всем окажем необходимую помощь. Все, кого только можно спасти возможными и невозможными методами, будут спасены.
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