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Директор «АгроСолы»: думаю, своим трудом и своими успехами мы сохраним всё то, что нам дано

05 ноября 2020 22:18
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Новости Беларуси. Ольга Лукьяненко о своих успехах распространяться не любит: мол, все удается только благодаря сплоченной команде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Директор «АгроСолы»: думаю, своим трудом и своими успехами мы сохраним всё то, что нам дано-1

У руля предприятия она с 2004 года. Говорит, на первых порах опускались руки. Сейчас дела каждый год идут в гору.  

Директор «АгроСолы»: думаю, своим трудом и своими успехами мы сохраним всё то, что нам дано-4

Ольга Лукьяненко, директор сельскохозяйственного предприятия «АгроСолы»:
Сельские труженики знают истинную цену хлеба, знают те ценности, которые нам даны: земля, наша возможность иметь работу и мирное небо над головой. Я думаю, своим трудом и своими успехами мы сохраним все то, что нам дано.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Ольга Лукьяненко # Фотофакт

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