Директор «АгроСолы»: думаю, своим трудом и своими успехами мы сохраним всё то, что нам дано

Новости Беларуси. Ольга Лукьяненко о своих успехах распространяться не любит: мол, все удается только благодаря сплоченной команде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У руля предприятия она с 2004 года. Говорит, на первых порах опускались руки. Сейчас дела каждый год идут в гору.