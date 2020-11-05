Александр Лукашенко: говорят, что мы переживаем непростое время, но оно никогда у нас простым не было

Новости Беларуси. Благополучие и независимость государства в руках народа и трудовых коллективов. Об этом 5 ноября заявил Президент Беларуси, вручая государственные награды и генеральские погоны офицерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На торжественную церемонию во Дворец Независимости приглашены 40 человек. Это работники агропромышленного комплекса, образования, науки и спорта, представители силовых структур. Награды, полученные из рук главы государства – главное подтверждение профессионализма, трудолюбия и целеустремленности.
Среди тех, кто сегодня удостоен признания, немало тружеников села – от руководителей предприятий до механизаторов. Многие вернутся в коллективы в звании «Заслуженный работник сельского хозяйства». Александр Лукашенко поблагодарил аграриев за верность делу и подчеркнул, что богатый урожай 2020 года – результат их титанических усилий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы ничто без нашего народа, без тех, кто трудится каждый день на полях, фермах, фабриках, заводах, кто несет службу по обороне рубежей нашего Отечества, по защите суверенитета и независимости нашей страны.
Говорят, что мы переживаем непростое время. Но оно никогда у нас простым и не было, особенно у крестьян. Они под открытым небом. Сегодня нет дождя, иссушена земля – плохо. Дождем залило – тоже плохо. Всегда бывает сложно, но любые сложности и проблемы – это возможности. Надо выдержать, правильно пройти этот путь и извлечь уроки.
Наконец-то здесь, в Минске, привыкшие к уюту, теплу, шикарным квартирам (в основном они там, на улицах), зарабатывающие непомерно высокие деньги по нашим временам и в нашей стране, поняли, что они могут потерять. И люди уже говорят: а нет, мы хотим ту страну, которая была до выборов. Она была такой, какой мы ее видели и хотим видеть, она останется всегда такой, пока я Президент.
Президент также вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Звания генерал-лейтенанта удостоены министр обороны Виктор Хренин, председатель КГБ Иван Тертель и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Погоны государственного советника юстиции 2-го класса глава государства вручил генеральному прокурору Беларуси Андрею Шведу.
Александр Лукашенко отметил, что высокие воинские звания – результат преданной и ответственной службы народу Беларуси и подтверждение глубокого патриотизма.