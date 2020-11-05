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Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

05 ноября 2020 08:07
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер деятельности, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава.  

Как сообщает БЕЛТА, торжественная церемония состоялась 5 ноября во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всегда с особым чувством вхожу в этот зал, потому что для меня вручение государственных наград – церемония с глубоким смыслом. Это факт общественного признания ваших заслуг – заслуг людей, чьим трудом обеспечивается повседневная жизнь страны. Демонстрация того, как профессионализм, трудолюбие и целеустремленность позволяют человеку достичь значимых результатов в любимом деле, в полной мере реализовать себя в нашем государстве.  

Участниками церемонии стали 40 человек – работники предприятий агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, учреждений образования, науки и спорта, представители армии и силовых структур.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко

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