Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер деятельности, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава.

Как сообщает БЕЛТА, торжественная церемония состоялась 5 ноября во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всегда с особым чувством вхожу в этот зал, потому что для меня вручение государственных наград – церемония с глубоким смыслом. Это факт общественного признания ваших заслуг – заслуг людей, чьим трудом обеспечивается повседневная жизнь страны. Демонстрация того, как профессионализм, трудолюбие и целеустремленность позволяют человеку достичь значимых результатов в любимом деле, в полной мере реализовать себя в нашем государстве.

Участниками церемонии стали 40 человек – работники предприятий агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, учреждений образования, науки и спорта, представители армии и силовых структур.