«Чтобы люди чувствовали себя людьми». Как работает СПК, директор которого получил награду из рук Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Застать его в кабинете – большая удача. Василию Свирду, председателю СПК, рассиживаться некогда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Застать его в кабинете – большая удача. Василию Свирду, председателю СПК, рассиживаться некогда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько звонков, документы – и вот кабинет он уже сменил на машину.
Василий Свирид, председатель СПК имени Деньщикова:
Мы получили хороший урожай зерновых – больше 25 тысяч тонн. И плюс 12 тысяч тонн кукурузы. Я думаю, что это очень хороший урожай, и один из лучших, которые мы получали в эти годы.
Сын полевода и механизатора, он с детства видел себя в сельском хозяйстве. По распределению с красным дипломом попал сюда, в Луцковляны.
В хозяйстве первыми в регионе установили собственную метеостанцию, внедрили систему точного земледелия, на фермы закупили самоходные кормосмесители.
Василий Свирид:
Сам загружает, определенную дозу корма берет, смешивает, компьютерная система контроля. И пока не смешает, он не раздаст.
СПК первое в области и второе в стране по надоям – больше 11 тонн на корову. Зарплата оператора машинного доения здесь почти 2 000 рублей.
Василий Свирид:
Девиз – сделать все для того, чтобы жили люди лучше, комфортнее. И чтобы они не ощущали, что они живут в деревне, а не в городе. Создаем условия на работе, чтобы люди чувствовали себя людьми. И чтобы труд сельских тружеников по времени, по комфортности резко не отличался от городских условий.