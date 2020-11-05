Прямой эфир

«Чтобы люди чувствовали себя людьми». Как работает СПК, директор которого получил награду из рук Александра Лукашенко

05 ноября 2020 22:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Застать его в кабинете – большая удача. Василию Свирду, председателю СПК, рассиживаться некогда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы люди чувствовали себя людьми». Как работает СПК, директор которого получил награду из рук Александра Лукашенко-1

Несколько звонков, документы – и вот кабинет он уже сменил на машину.

«Чтобы люди чувствовали себя людьми». Как работает СПК, директор которого получил награду из рук Александра Лукашенко-4

Василий Свирид, председатель СПК имени Деньщикова:
Мы получили хороший урожай зерновых – больше 25 тысяч тонн. И плюс 12 тысяч тонн кукурузы. Я думаю, что это очень хороший урожай, и один из лучших, которые мы получали в эти годы.  

«Чтобы люди чувствовали себя людьми». Как работает СПК, директор которого получил награду из рук Александра Лукашенко-7

Сын полевода и механизатора, он с детства видел себя в сельском хозяйстве. По распределению с красным дипломом попал сюда, в Луцковляны.   

«Чтобы люди чувствовали себя людьми». Как работает СПК, директор которого получил награду из рук Александра Лукашенко-10

В хозяйстве первыми в регионе установили собственную метеостанцию, внедрили систему точного земледелия, на фермы закупили самоходные кормосмесители.  

«Чтобы люди чувствовали себя людьми». Как работает СПК, директор которого получил награду из рук Александра Лукашенко-13

Василий Свирид:  
Сам загружает, определенную дозу корма берет, смешивает, компьютерная система контроля. И пока не смешает, он не раздаст.  

«Чтобы люди чувствовали себя людьми». Как работает СПК, директор которого получил награду из рук Александра Лукашенко-16

СПК первое в области и второе в стране по надоям – больше 11 тонн на корову. Зарплата оператора машинного доения здесь почти 2 000 рублей.  

«Чтобы люди чувствовали себя людьми». Как работает СПК, директор которого получил награду из рук Александра Лукашенко-19

Василий Свирид:   
Девиз – сделать все для того, чтобы жили люди лучше, комфортнее. И чтобы они не ощущали, что они живут в деревне, а не в городе. Создаем условия на работе, чтобы люди чувствовали себя людьми. И чтобы труд сельских тружеников по времени, по комфортности резко не отличался от городских условий.  

# Сельское хозяйство # общество # Василий Свирид # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Все, кого только можно спасти возможными и невозможными методами, будут спасены»
05 ноября 2020 21:37

Александр Лукашенко: «Все, кого только можно спасти возможными и невозможными методами, будут спасены»

Ректор гомельского мединститута рассказал, как студентов готовят к работе с коронавирусными пациентами
05 ноября 2020 21:07

Ректор гомельского мединститута рассказал, как студентов готовят к работе с коронавирусными пациентами

Александр Лукашенко: прошу учесть, что один день лечения COVID-больных обходится от 90 до 220 рублей
05 ноября 2020 20:47

Александр Лукашенко: прошу учесть, что один день лечения COVID-больных обходится от 90 до 220 рублей