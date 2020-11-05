«Чтобы люди чувствовали себя людьми». Как работает СПК, директор которого получил награду из рук Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Застать его в кабинете – большая удача. Василию Свирду, председателю СПК, рассиживаться некогда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько звонков, документы – и вот кабинет он уже сменил на машину.

Василий Свирид, председатель СПК имени Деньщикова:

Мы получили хороший урожай зерновых – больше 25 тысяч тонн. И плюс 12 тысяч тонн кукурузы. Я думаю, что это очень хороший урожай, и один из лучших, которые мы получали в эти годы.

Сын полевода и механизатора, он с детства видел себя в сельском хозяйстве. По распределению с красным дипломом попал сюда, в Луцковляны.

В хозяйстве первыми в регионе установили собственную метеостанцию, внедрили систему точного земледелия, на фермы закупили самоходные кормосмесители.

Василий Свирид:

Сам загружает, определенную дозу корма берет, смешивает, компьютерная система контроля. И пока не смешает, он не раздаст.

СПК первое в области и второе в стране по надоям – больше 11 тонн на корову. Зарплата оператора машинного доения здесь почти 2 000 рублей.