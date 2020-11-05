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Тренер Александр Кошкалда о призёрах по гребле: есть народ, просто им надо заниматься и увлекаться

05 ноября 2020 21:50
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Новости Беларуси. Александр Кошкалда с 5 ноября заслуженный тренер. К заветной победе он привел не одно поколение спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тренер Александр Кошкалда о призёрах по гребле: есть народ, просто им надо заниматься и увлекаться-1

Говорит, условия для занятия академической греблей в Беларуси практически идеальные. Реки и каналы плюс инфраструктура и объекты, на которых можно не просто тренироваться, но и принимать самые крупные международные старты.   

Тренер Александр Кошкалда о призёрах по гребле: есть народ, просто им надо заниматься и увлекаться-4

Александр Кошкалда, тренер-преподаватель Городского центра олимпийского резерва по гребным видам спорта Мингорисполкома:   
В этом году мы на Европе до 18 лет завоевали четыре медали, из них две – золотые. Две золотые, девушки непосредственно у меня тренируются. В одиночке выиграла, двойка парная у нас тоже выиграла, восьмерка второй была, которую вот только мы создали. Понимаете, народ есть, есть народ, просто им надо заниматься и увлекаться.  

# Гребля # Фотофакт

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