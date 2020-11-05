Виктор Хренин: мы, внуки и правнуки ветеранов, не сможем позволить, чтобы на нашей земле не был сохранен мир

Новости Беларуси. Очередные воинские звания генерал-лейтенанта присвоены председателю Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо, председателю Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю и министру обороны Виктору Хренину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы также вручаем новые погоны генералам, которые наглядно показали, как нужно служить отечеству, когда оно в опасности, как надо защищать интересы государства и свой народ. Ведь настоящий патриотизм по большей части – это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и значительно укрепляют наше государство.

Министр обороны признался: действительно плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но чем больше звезды на погонах, тем ощутимее на плечи ложится ответственность. Причем не только за себя, свою семью, но и глобально – за государство и страну.