Виктор Хренин: мы, внуки и правнуки ветеранов, не сможем позволить, чтобы на нашей земле не был сохранен мир
Новости Беларуси. Очередные воинские звания генерал-лейтенанта присвоены председателю Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо, председателю Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю и министру обороны Виктору Хренину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы также вручаем новые погоны генералам, которые наглядно показали, как нужно служить отечеству, когда оно в опасности, как надо защищать интересы государства и свой народ. Ведь настоящий патриотизм по большей части – это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и значительно укрепляют наше государство.
Министр обороны признался: действительно плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но чем больше звезды на погонах, тем ощутимее на плечи ложится ответственность. Причем не только за себя, свою семью, но и глобально – за государство и страну.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
У нас сегодня непростое время. Мы, люди военные, как никто понимаем ту степень ответственности, которая лежит на нас, именно за сохранение суверенитета, целостности нашего государства, конституционного строя. Ну и мы, конечно же, внуки и правнуки – я внук ветерана – мы не сможем позволить, чтобы на нашей земле не был сохранен мир. Мы его обеспечим, мир, стабильность и процветание, порядок в нашем общем доме, в Республике Беларусь.