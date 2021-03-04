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Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: «Каждый из вас работает на Отечество и народ»

04 марта 2021 19:25
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Новости Беларуси. Фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный труд, сплоченность и взаимовыручка. Об этом заявил Президент Беларуси во время церемонии вручения государственных наград и генеральских погон во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: «Каждый из вас работает на Отечество и народ»-1

Традиционное торжество прошло в День милиции и в преддверии Международного женского дня. На высшем уровне отметили работу аграриев, медиков, работников культуры.

О сильных женщинах и отважных мужчинах – материал Ксении Худолей.

Это утро могло бы стать сюрпризом для тех, кто в интернет-пространстве так ждал увидеть главу государства совсем в другом, «заводском антураже». Но...

Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: «Каждый из вас работает на Отечество и народ»-4

Ксения Худолей, корреспондент:
Как бы ни пытались Telegram-активисты переписать рабочий график Президента, сегодня Александр Лукашенко рядом с теми, кто достоин самой высокой похвалы. Во Дворце Независимости – офицеры и дамы, верные себе и своей стране.

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Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: «Каждый из вас работает на Отечество и народ»-7

Представители армии и силовых структур, многодетные мамы и белоруски с впечатляющим профессиональным кейсом.

Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: «Каждый из вас работает на Отечество и народ»-10

Более 30 человек удостоены государственных наград, высоких званий и личного «спасибо» Президента.

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Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: «Каждый из вас работает на Отечество и народ»-13

Традиционное торжество еще теплее от того, что слова благодарности звучат в День милиции и в преддверии Международного женского дня.

Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: «Каждый из вас работает на Отечество и народ»-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное – нацеленных на результат. И это очень важно. Ведь нация, которая заботится о завтрашнем дне, может сплотиться и успешно развиваться только на позитивных идеях и делах. Каждый из вас работает на Отечество и народ. Своим трудом вы делаете нашу страну сильнее и краше.

Я также приветствую всех, кто сегодня на посту, оберегает мирный труд и покой белорусов. Особые слова благодарности сотрудникам нашей милиции, которые отмечают свой профессиональный праздник. Позвольте в этот день всем им выразить глубочайшую признательность. Вам низкий поклон от имени белорусского народа.

За годы независимости у нас сформировалось общество, которое хорошо осознает, что фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный созидательный труд, сплоченность и взаимовыручка. По-другому быть не должно. Ведь мы живем на родной земле, мы единый народ, любим свою страну и сделаем все, чтобы дети и внуки жили в мире и согласии. 

Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: «Каждый из вас работает на Отечество и народ»-19

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