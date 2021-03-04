Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: как никогда заслужили, пройдя через серьёзные мужские испытания прошлого года

Новости Беларуси. Фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный труд, сплоченность и взаимовыручка. Об этом заявил Президент Беларуси во время церемонии вручения государственных наград и генеральских погонов во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Президент, наши женщины – достояние нации, не меньше. Ради них сильные настоящие мужчины каждый день совершают подвиги. Как, например, те офицеры, которые 4 марта присутствовали во дворце.

Они мужественно прошли через испытания, устояли под натиском и смогли защитить не только своих родных, но и страну. За это от Главнокомандующего – особая признательность.