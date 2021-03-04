Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: как никогда заслужили, пройдя через серьёзные мужские испытания прошлого года
Новости Беларуси. Фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный труд, сплоченность и взаимовыручка. Об этом заявил Президент Беларуси во время церемонии вручения государственных наград и генеральских погонов во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Президент, наши женщины – достояние нации, не меньше. Ради них сильные настоящие мужчины каждый день совершают подвиги. Как, например, те офицеры, которые 4 марта присутствовали во дворце.
Они мужественно прошли через испытания, устояли под натиском и смогли защитить не только своих родных, но и страну. За это от Главнокомандующего – особая признательность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемые друзья, еще раз поздравляю всех вас с этими заслуженными наградами. Они имеют особый вес в нынешней ситуации. Как и звания, которые только что получили наши полковники. Это люди, которые как никогда заслужили их, пройдя через серьезные мужские испытания прошлого года. Это люди, на которых можно положиться, способные защитить нашу страну.