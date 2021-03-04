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Александр Лукашенко – матерям: рожая детей, вы должны быть абсолютно уверены, что находитесь под нашей железной защитой

04 марта 2021 11:00
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Новости Беларуси. Церемония вручения государственных наград и генеральских погонов 4 марта прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – матерям: рожая детей, вы должны быть абсолютно уверены, что находитесь под нашей железной защитой-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы, рожая для нас детей, должны быть абсолютно уверены, что не только вы, но и ваши дети находитесь под нашей железной защитой. Вы даже про это не думайте и не переживайте: мы действительно вас никому не отдадим.

Александр Лукашенко – матерям: рожая детей, вы должны быть абсолютно уверены, что находитесь под нашей железной защитой-4

Традиционное торжество прошло в День милиции и в преддверии Международного женского дня. Поэтому в зале церемоний – армия добра – так назвал присутствующих глава государства. Это преимущественно люди в погонах и многодетные матери. Женщины, которые все успевают: и строить карьеру, и заботиться о близких и растить будущее Беларуси – детей.

Александр Лукашенко – матерям: рожая детей, вы должны быть абсолютно уверены, что находитесь под нашей железной защитой-7

У тех, кто удостоен ордена Матери, их не менее пяти. Как отметил Президент, наши женщины – достояние нации, не меньше. Ради них сильные настоящие мужчины каждый день совершают подвиги.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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