Александр Лукашенко – матерям: рожая детей, вы должны быть абсолютно уверены, что находитесь под нашей железной защитой

Новости Беларуси. Церемония вручения государственных наград и генеральских погонов 4 марта прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, рожая для нас детей, должны быть абсолютно уверены, что не только вы, но и ваши дети находитесь под нашей железной защитой. Вы даже про это не думайте и не переживайте: мы действительно вас никому не отдадим.

Традиционное торжество прошло в День милиции и в преддверии Международного женского дня. Поэтому в зале церемоний – армия добра – так назвал присутствующих глава государства. Это преимущественно люди в погонах и многодетные матери. Женщины, которые все успевают: и строить карьеру, и заботиться о близких и растить будущее Беларуси – детей.