Замминистра МВД обратился к Александру Лукашенко: пройдя все последние испытания, мы готовы выполнить любой сложности задачу

Новости Беларуси. Фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный труд, сплоченность и взаимовыручка. Об этом заявил Президент Беларуси во время церемонии вручения государственных наград и генеральских погон во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционное торжество прошло в День милиции и в преддверии Международного женского дня. На высшем уровне отметили работу аграриев, медиков, работников культуры.
О сильных женщинах и отважных мужчинах – материал Ксении Худолей.
Протестный бэкстейдж стал для этих мужчин очередной проверкой на прочность. Ее, убежден Александр Лукашенко, силовики прошли более чем достойно. Как иначе, если есть кого защищать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня, по традиции, мы вручаем генеральские погоны настоящим вашим мужикам, которые привыкли прямо смотреть в глаза опасности и хорошо знают цену миру и человеческой жизни.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Уважаемый товарищ Президент, глубоко осознавая свой долг по защите нашей Родины, сохранению национального суверенитета, пройдя все последние испытания, мы готовы выполнить любой сложности задачу, чтобы ваше спокойствие, уважаемый Александр Григорьевич, за безопасность нашей Родины было непоколебимо. Благодарим вас! Любим и служим Республике Беларусь!
Александр Лукашенко:
Уважаемые друзья! Еще раз поздравляю всех вас с этими заслуженными наградами. Они имеют свой особый вес в нынешней ситуации, как и звания, которые только что получили наши полковники. Это люди, которые как никогда заслужили их, пройдя через серьезные мужские испытания прошлого года. Это люди, на которых можно положиться, это люди, как сказал здесь генерал Карпенков, способные защитить нашу страну.