Александр Лукашенко: белорусские женщины – это не просто наше богатство, это достояние белорусской нации

Новости Беларуси. Фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный труд, сплоченность и взаимовыручка. Об этом заявил Президент Беларуси во время церемонии вручения государственных наград и генеральских погон во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Судьбой определено, что предназначение мужчины – защищать, в то время как предназначение женщины – быть хранительницей очага, семейных ценностей и, если хотите, национальных традиций и ценностей. Любимые женщины, девушки, ваша роль в нашей жизни несоизмеримо высока, ведь это вы в буквальном смысле слова дарите жизнь, помогаете маленькому человеку сделать первые шаги, открываете для него огромный мир. Вы все успеваете, заботитесь о родных и близких, создаете атмосферу тепла и уюта в доме, постоянно учитесь, достигаете больших профессиональных успехов, активно участвуете в общественных делах и политике и частенько превосходите нас, мужиков.