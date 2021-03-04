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Александр Лукашенко: белорусские женщины – это не просто наше богатство, это достояние белорусской нации

04 марта 2021 13:59
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Новости Беларуси. Фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный труд, сплоченность и взаимовыручка. Об этом заявил Президент Беларуси во время церемонии вручения государственных наград и генеральских погон во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: белорусские женщины – это не просто наше богатство, это достояние белорусской нации-1

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4 марта на церемонии вручали и награды за трудовые заслуги. На высшем уровне отметили работу аграриев, медиков, работников культуры. И все же накануне 8 Марта самые теплые слова от главы государства прекрасной половине человечества.

Александр Лукашенко: белорусские женщины – это не просто наше богатство, это достояние белорусской нации-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Судьбой определено, что предназначение мужчины – защищать, в то время как предназначение женщины – быть хранительницей очага, семейных ценностей и, если хотите, национальных традиций и ценностей.

Любимые женщины, девушки, ваша роль в нашей жизни несоизмеримо высока, ведь это вы в буквальном смысле слова дарите жизнь, помогаете маленькому человеку сделать первые шаги, открываете для него огромный мир. Вы все успеваете, заботитесь о родных и близких, создаете атмосферу тепла и уюта в доме, постоянно учитесь, достигаете больших профессиональных успехов, активно участвуете в общественных делах и политике и частенько превосходите нас, мужиков.

Александр Лукашенко: белорусские женщины – это не просто наше богатство, это достояние белорусской нации-7

В том числе мы все вместе построили и отстояли независимую Беларусь, и в этом ваша огромная заслуга. Наша заслуга тоже немалая, но помните: мы это все делали для вас. Как бы мы ни кичились, как бы мы тут ни возводили себя в абсолют, мы все делаем ради вас. Не было бы вас, не было бы тех дел, которые присущи настоящим мужикам. Белорусские женщины – это не просто наше богатство, это достояние белорусской нации.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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