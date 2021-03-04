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Она не побоялась родить пятерых детей. История многодетной мамы, которая получила награду из рук Президента

04 марта 2021 19:01
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За наградой в Минск многие женщины отлучились в порядке исключения – дома ждут дети. Изменить привычный ритм жизни пришлось и маме семьи Караваевых из Витебска. Надолго Анна со своей большой семьей еще не расставалась.

Она не побоялась родить пятерых детей. История многодетной мамы, которая получила награду из рук Президента-1

Анна Караваева, многодетная мама:
Остается папа. Ну, как он будет справляться? Отправит всех в сад, кого в школу. И будет с одним вот этим шкодником.

Она не побоялась родить пятерых детей. История многодетной мамы, которая получила награду из рук Президента-4

У Караваевых пятеро детей. Старшей Лизе – 13, а младшему Артему в мае исполнится два года. Сегодня многодетная мама признается, что о такой большой семье не думала. А вот для мужа это было мечтой, которая осуществилась. Теперь главная цель жизни Анны и Александра – вырастить достойных людей. Задача вполне осуществима, когда быт с многодетными делит государство. 

Она не побоялась родить пятерых детей. История многодетной мамы, которая получила награду из рук Президента-7

Анна Караваева:
Конечно, ощутимо. Квартира, в садах и школах какие-то льготы. Естественно, помощь хорошая.

Она не побоялась родить пятерых детей. История многодетной мамы, которая получила награду из рук Президента-10

Анна в числе тех, кто за воспитание пяти и более детей из рук Президента получила орден Матери. Награда за смелость дарить жизнь, за заботу о будущем страны, за женскую силу и гражданскую ответственность.

Она не побоялась родить пятерых детей. История многодетной мамы, которая получила награду из рук Президента-13

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Александр Васильев # Ксения Худолей # Фотофакт

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