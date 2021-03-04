Она не побоялась родить пятерых детей. История многодетной мамы, которая получила награду из рук Президента

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За наградой в Минск многие женщины отлучились в порядке исключения – дома ждут дети. Изменить привычный ритм жизни пришлось и маме семьи Караваевых из Витебска. Надолго Анна со своей большой семьей еще не расставалась.

Анна Караваева, многодетная мама:

Остается папа. Ну, как он будет справляться? Отправит всех в сад, кого в школу. И будет с одним вот этим шкодником.

У Караваевых пятеро детей. Старшей Лизе – 13, а младшему Артему в мае исполнится два года. Сегодня многодетная мама признается, что о такой большой семье не думала. А вот для мужа это было мечтой, которая осуществилась. Теперь главная цель жизни Анны и Александра – вырастить достойных людей. Задача вполне осуществима, когда быт с многодетными делит государство.

Анна Караваева:

Конечно, ощутимо. Квартира, в садах и школах какие-то льготы. Естественно, помощь хорошая.