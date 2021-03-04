Ольга Нефёдова о премьере «Павлинки»: «Шутили за кулисами о том, что, наверное, так принимали в 44-м году»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медики, труженицы села, учителя и женщины в форме. В орденах и медалях – ежедневный труд удивительно сильного пола, как отметил Президент. И пусть их старания часто не напоказ – поражают результаты.
Награда Ольги Нефедовой – медаль Франциска Скорины. Актриса Купаловского театра во многом сделала возможным возвращение «Павлинки».
Ксения Худолей, корреспондент:
На главной театральной сцене страны открылся 101-й сезон после предательского реверанса труппы в августе.
Ольга Нефедова, актриса Купаловского театра:
Как вчера принимал зритель, это, конечно, незабываемо. Как потом мы уже шутили за кулисами о том, что, наверное, так принимали в 44-м году «Павлинку». Когда люди не отпускали, кричали спасибо – мы все были тронуты до слез, до глубины души.
Мне очень приятно, я впервые здесь. Когда в первый раз оказываешься где-то, надо загадать желание, и оно обязательно исполнится.