Ольга Нефёдова о премьере «Павлинки»: «Шутили за кулисами о том, что, наверное, так принимали в 44-м году»

Медики, труженицы села, учителя и женщины в форме. В орденах и медалях – ежедневный труд удивительно сильного пола, как отметил Президент. И пусть их старания часто не напоказ – поражают результаты.

Ольга Нефедова, актриса Купаловского театра:

Как вчера принимал зритель, это, конечно, незабываемо. Как потом мы уже шутили за кулисами о том, что, наверное, так принимали в 44-м году «Павлинку». Когда люди не отпускали, кричали спасибо – мы все были тронуты до слез, до глубины души.

Мне очень приятно, я впервые здесь. Когда в первый раз оказываешься где-то, надо загадать желание, и оно обязательно исполнится.