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Ольга Нефёдова о премьере «Павлинки»: «Шутили за кулисами о том, что, наверное, так принимали в 44-м году»

04 марта 2021 19:13
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики, труженицы села, учителя и женщины в форме. В орденах и медалях – ежедневный труд удивительно сильного пола, как отметил Президент. И пусть их старания часто не напоказ – поражают результаты.

Ольга Нефёдова о премьере «Павлинки»: «Шутили за кулисами о том, что, наверное, так принимали в 44-м году»-1

Ольга Нефёдова о премьере «Павлинки»: «Шутили за кулисами о том, что, наверное, так принимали в 44-м году»-3

Награда Ольги Нефедовой – медаль Франциска Скорины. Актриса Купаловского театра во многом сделала возможным возвращение «Павлинки».

Ксения Худолей, корреспондент:
На главной театральной сцене страны открылся 101-й сезон после предательского реверанса труппы в августе.

Ольга Нефёдова о премьере «Павлинки»: «Шутили за кулисами о том, что, наверное, так принимали в 44-м году»-6

Ольга Нефедова, актриса Купаловского театра:
Как вчера принимал зритель, это, конечно, незабываемо. Как потом мы уже шутили за кулисами о том, что, наверное, так принимали в 44-м году «Павлинку». Когда люди не отпускали, кричали спасибо – мы все были тронуты до слез, до глубины души.

Мне очень приятно, я впервые здесь. Когда в первый раз оказываешься где-то, надо загадать желание, и оно обязательно исполнится.

Ольга Нефёдова о премьере «Павлинки»: «Шутили за кулисами о том, что, наверное, так принимали в 44-м году»-9

Нет сомнений, что сбудется и общее для всех награжденных желание – народное единство и мирное будущее страны.

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Ольга Нефёдова # Ксения Худолей # Фотофакт

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