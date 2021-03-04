Новости Беларуси. Фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный труд, сплоченность и взаимовыручка. Об этом заявил Президент Беларуси во время церемонии вручения государственных наград и генеральских погон во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционное торжество прошло в День милиции и в преддверии Международного женского дня. На высшем уровне отметили работу аграриев, медиков, работников культуры.
О сильных женщинах и отважных мужчинах – материал Ксении Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Генеральские погоны в профессиональный праздник. Согласитесь, подарок солидный, а главное – оправданный. Каждый, кто вернется домой в новом звании или с почетным орденом на груди, не качнулся под прессом последних волнений.
Александр Васильев, начальник УВД Гомельского облисполкома:
Самое главное, что не проявили трусость, и, наверное, особо подчеркнуть: не было элемента предательства. Для любого руководителя это очень важно, не только для руководителя силового ведомства, а в целом для народа, для нашей страны, для нашего государства. Поэтому это заслуга, безусловно, тех сотрудников, которые мужественно отстояли, мужественно проявили себя в сложной ситуации.