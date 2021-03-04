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Начальник УВД Гомельского облисполкома: «Самое главное, что не проявили трусость»

04 марта 2021 18:56
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Новости Беларуси. Фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный труд, сплоченность и взаимовыручка. Об этом заявил Президент Беларуси во время церемонии вручения государственных наград и генеральских погон во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начальник УВД Гомельского облисполкома: «Самое главное, что не проявили трусость»-1

Традиционное торжество прошло в День милиции и в преддверии Международного женского дня. На высшем уровне отметили работу аграриев, медиков, работников культуры.

О сильных женщинах и отважных мужчинах – материал Ксении Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:
Генеральские погоны в профессиональный праздник. Согласитесь, подарок солидный, а главное – оправданный. Каждый, кто вернется домой в новом звании или с почетным орденом на груди, не качнулся под прессом последних волнений.

Начальник УВД Гомельского облисполкома: «Самое главное, что не проявили трусость»-4

Александр Васильев, начальник УВД Гомельского облисполкома:
Самое главное, что не проявили трусость, и, наверное, особо подчеркнуть: не было элемента предательства. Для любого руководителя это очень важно, не только для руководителя силового ведомства, а в целом для народа, для нашей страны, для нашего государства. Поэтому это заслуга, безусловно, тех сотрудников, которые мужественно отстояли, мужественно проявили себя в сложной ситуации.

Начальник УВД Гомельского облисполкома: «Самое главное, что не проявили трусость»-7

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Александр Васильев # Ксения Худолей # Фотофакт

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