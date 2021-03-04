Начальник УВД Гомельского облисполкома: «Самое главное, что не проявили трусость»

Новости Беларуси. Фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный труд, сплоченность и взаимовыручка. Об этом заявил Президент Беларуси во время церемонии вручения государственных наград и генеральских погон во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционное торжество прошло в День милиции и в преддверии Международного женского дня. На высшем уровне отметили работу аграриев, медиков, работников культуры. О сильных женщинах и отважных мужчинах – материал Ксении Худолей. Ксения Худолей, корреспондент:

Генеральские погоны в профессиональный праздник. Согласитесь, подарок солидный, а главное – оправданный. Каждый, кто вернется домой в новом звании или с почетным орденом на груди, не качнулся под прессом последних волнений.