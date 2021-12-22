Александр Лукашенко: «На Чернобыле, на этой беде многие политику и карьеру свою сделали»

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Эта фотография – политический бэкграунд Александра Лукашенко, смысл государственной модели Беларуси. В окружении народа и не отрываясь от родной земли. Знаковый кадр сделан в Гомельской области. Этот регион Президент открыл еще будучи депутатом Верховного Совета, когда тогдашние власти регион превращали в зону отчуждения. В отличие от других политиков, в Чернобыльские регионы Александр Лукашенко вез не еду для себя, а кейсы с планами развития.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Гомельчане для меня – больше чем свои люди, потому что на всех президентских выборах какая бы электоральная кампания ни была, больше всего меня здесь поддерживали люди. И я за это вам очень благодарен.

Я вспоминаю свои первые шаги по Гомельской области. Я еще был депутатом, когда произошла катастрофа на Чернобыльской станции, когда сюда ездили некоторые чиновники с кусочком хлеба и масло где-то покупали на севере. Сюда ехали, разворачивали на коленях и в лесу ели. Я это все пережил. На Чернобыле, на этой беде многие политику и карьеру свою сделали. Помните, тогда Шушкевич и рядом с ним кто был. Чтобы убедить людей, что мы здесь будем жить, я был вынужден недалеко построить деревянный дом. И у меня был маленький сын, мальчонка. Мы постоянно весной и осенью там жили.

Переломным моментом был визит мой в Лоев. На излучине реки небольшой городишко меня поразил, красавец. И как-то вот в памяти осталось: куда ни кинь – везде идет с коляской женщина. Молодые женщины с колясками, то есть люди остались, люди живут и рожают. Поэтому я прожил это время вместе с вами здесь, а, может быть, еще и сложнее мне было. Поэтому мы не можем загубить Гомельскую область, мы ее не загубим, это исключено. Даже если все вы откажетесь от идеи восстановить мощь гомельской земли, мы пойдем с другими людьми, но мы должны восстановить Гомельщину. Это прекрасный край, и лучшего уголка у нас нет. Это своеасаблівы, особенный край Беларуси.