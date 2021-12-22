Александр Лукашенко: «На Чернобыле, на этой беде многие политику и карьеру свою сделали»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?
Подробности в материале Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Эта фотография – политический бэкграунд Александра Лукашенко, смысл государственной модели Беларуси. В окружении народа и не отрываясь от родной земли. Знаковый кадр сделан в Гомельской области. Этот регион Президент открыл еще будучи депутатом Верховного Совета, когда тогдашние власти регион превращали в зону отчуждения. В отличие от других политиков, в Чернобыльские регионы Александр Лукашенко вез не еду для себя, а кейсы с планами развития.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Гомельчане для меня – больше чем свои люди, потому что на всех президентских выборах какая бы электоральная кампания ни была, больше всего меня здесь поддерживали люди. И я за это вам очень благодарен.
Я вспоминаю свои первые шаги по Гомельской области. Я еще был депутатом, когда произошла катастрофа на Чернобыльской станции, когда сюда ездили некоторые чиновники с кусочком хлеба и масло где-то покупали на севере. Сюда ехали, разворачивали на коленях и в лесу ели. Я это все пережил. На Чернобыле, на этой беде многие политику и карьеру свою сделали. Помните, тогда Шушкевич и рядом с ним кто был. Чтобы убедить людей, что мы здесь будем жить, я был вынужден недалеко построить деревянный дом. И у меня был маленький сын, мальчонка. Мы постоянно весной и осенью там жили.
Переломным моментом был визит мой в Лоев. На излучине реки небольшой городишко меня поразил, красавец. И как-то вот в памяти осталось: куда ни кинь – везде идет с коляской женщина. Молодые женщины с колясками, то есть люди остались, люди живут и рожают. Поэтому я прожил это время вместе с вами здесь, а, может быть, еще и сложнее мне было. Поэтому мы не можем загубить Гомельскую область, мы ее не загубим, это исключено. Даже если все вы откажетесь от идеи восстановить мощь гомельской земли, мы пойдем с другими людьми, но мы должны восстановить Гомельщину. Это прекрасный край, и лучшего уголка у нас нет. Это своеасаблівы, особенный край Беларуси.
В Гомельской области Александр Лукашенко бывает часто. Цель этой поездки – представление нового губернатора и определение новых горизонтов роста для региона. Еще утром 28-я внеочередная сессия Гомельского облсовета утвердила нового губернатора. Спокойный характер Ивана Крупко и такая же профессиональная биография. Его заметили еще в молодом возрасте. 10 лет руководил районами. Несвижским и у всех на виду – Минским. За небольшое время в министерском кресле смог показать себя эффективным управленцем стратегической отрасли. Ивана Крупко Президент назовет золотым фондом, а губернаторов – ключевыми управленцами вертикали.
Александр Лукашенко:
Почему я Ивана Ивановича предложил вам? Золотой фонд. Я и не хотел, чтобы он уходил из Министерства сельского хозяйства. Очень подготовленный, образованный, умница, человек вдумчивый. Хорошо он работал в Минсельхозе.
Без губернаторов, без исполкомов областных мы не сможем управлять страной. Это ключевая должность в нашем государстве. Семь человек – они должны быть как кремень. Поэтому, взвешивая, выбирая, я остановился на этой кандидатуре. Но еще один был нюанс. Я колебался до последнего времени. Несколько человек, но этот человек, вице-премьер Юрий Викторович окончательно кинул каплю на чашу. И вот эта связка – я их обоих знаю – сыграет свою роль.
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