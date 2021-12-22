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Наши взрослые мальчишки тоже написали письма Деду Морозу. Как в этом детском доме ждут праздников?

22 декабря 2021 22:18
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Новости Беларуси. В преддверии предстоящих новогодних праздников по стране продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дарить хорошее настроение, подарки и заботиться о самых юных жителях Беларуси стало доброй традицией, которая привлекает неравнодушных взрослых. Кто поздравлял воспитанников детских домов и есть ли в стране не наши дети?

Материал Полины Королевы.

Наши взрослые мальчишки тоже написали письма Деду Морозу. Как в этом детском доме ждут праздников?-1

На улице минусовая температура, зимними светлячками горят гирлянды, а окна украсил колкий узор – это Новый год переворачивает страницы календаря. В преддверии главного декабрьского праздника продолжаются чудеса для самых юных белорусов, которые ждут сказки, пожалуй, больше остальных.

Наши взрослые мальчишки тоже написали письма Деду Морозу. Как в этом детском доме ждут праздников?-4

Каждый ребенок должен получить свою порцию чуда. Именно с этой миссией благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране. Она согревает от холода, зимнего и людского, а еще показывает, как много неравнодушных взрослых живет рядом. 22 декабря заботой и вниманием окружили воспитанников 3-го детского дома Минска.

Наши взрослые мальчишки тоже написали письма Деду Морозу. Как в этом детском доме ждут праздников?-7

Таисия Кузнецова, директор Детского дома № 3:
У нас в детском доме проживают 56 воспитанников, из них 42 мальчика. Конечно, наши мальчишки, которые уже взрослые 10,12,15 лет тоже написали письма Деду Морозу.

Алена Ланская поздравила воспитанников детского дома: «Все в руках взрослых, поэтому делайте деткам счастье» – читать здесь.

# Новый год # общество # Таисия Кузнецова # Полина Королева # Фотофакт

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