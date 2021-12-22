Лукашенко о Крупко: «Этот человек, если вы его поддержите, может вам очень серьёзно помочь»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече? Подробности в материале Евгения Пустового.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время очень спрессовано, напряженное. Поэтому нужно действовать, нужно бежать. Кто упал, заболел и прочее – поднимем, будем лечить. Кто начал хромать, тоже подлечим. Но тот, кто не хочет, не обижайтесь. Поэтому, Иван Иванович, тоже традиционно, успехов тебе. Я очень хочу, чтобы у тебя получилось. Кроме цветов же, удостоверение, да?