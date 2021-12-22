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Лукашенко о Крупко: «Этот человек, если вы его поддержите, может вам очень серьёзно помочь»

22 декабря 2021 20:29
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?

Подробности в материале Евгения Пустового.

Лукашенко о Крупко: «Этот человек, если вы его поддержите, может вам очень серьёзно помочь»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Время очень спрессовано, напряженное. Поэтому нужно действовать, нужно бежать. Кто упал, заболел и прочее – поднимем, будем лечить. Кто начал хромать, тоже подлечим. Но тот, кто не хочет, не обижайтесь. Поэтому, Иван Иванович, тоже традиционно, успехов тебе. Я очень хочу, чтобы у тебя получилось. Кроме цветов же, удостоверение, да?

Лукашенко о Крупко: «Этот человек, если вы его поддержите, может вам очень серьёзно помочь»-4

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Главной своей целью в работе губернатора ставлю повышение уровня и качества жизни людей. Чтобы добиться этой цели, нужна сильная и мощная команда единомышленников. Всей вертикали власти региона, руководителей предприятий, организаций и общественности. Считаю, что вертикаль власти в регионе должна работать очень четко. Взаимодействие, четкая работа с населением, открытая работа, мониторинг всех сложных проблем. Самое главное – понимание команды, как их решать, в какие сроки, чтобы было понятно всем.

Лукашенко о Крупко: «Этот человек, если вы его поддержите, может вам очень серьёзно помочь»-7

Александр Лукашенко:
Честно вам скажу, этот человек, если вы его поддержите, может вам очень серьезно помочь, всей стране помочь сделать из Гомельской области просто цветущий край. Он может это, он знает, как делать.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Иван Крупко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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