Лукашенко о Крупко: «Этот человек, если вы его поддержите, может вам очень серьёзно помочь»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?
Подробности в материале Евгения Пустового.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Время очень спрессовано, напряженное. Поэтому нужно действовать, нужно бежать. Кто упал, заболел и прочее – поднимем, будем лечить. Кто начал хромать, тоже подлечим. Но тот, кто не хочет, не обижайтесь. Поэтому, Иван Иванович, тоже традиционно, успехов тебе. Я очень хочу, чтобы у тебя получилось. Кроме цветов же, удостоверение, да?
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Главной своей целью в работе губернатора ставлю повышение уровня и качества жизни людей. Чтобы добиться этой цели, нужна сильная и мощная команда единомышленников. Всей вертикали власти региона, руководителей предприятий, организаций и общественности. Считаю, что вертикаль власти в регионе должна работать очень четко. Взаимодействие, четкая работа с населением, открытая работа, мониторинг всех сложных проблем. Самое главное – понимание команды, как их решать, в какие сроки, чтобы было понятно всем.