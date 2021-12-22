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Экс-губернатор Гомельской области: «Я увидел, чем живёт этот регион, и горжусь, что здесь работал»

22 декабря 2021 21:30
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?

Подробности в материале Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В таких условиях кадровая политика – это все. Президент благодарен экс-губернатору. Геннадий Соловей отдышится – и снова на государеву службу.

Экс-губернатор Гомельской области: «Я увидел, чем живёт этот регион, и горжусь, что здесь работал»-1

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома в 2019-2021 гг.
Прошлый год показал, как Гомельщина относится к нашему Президенту, и это было видно по выборам. Я вам скажу, та теплота, которая вами отдается Гомельщине, видна. Поддержка финансовая, материальная и моральная. Мы это видим. И то, что сегодня те последствия Чернобыля, которые отложились на теле нашей страны, существенно повлияли. Но я вам скажу, что благодарен тому, что вы оказали мне определенное доверие – в такой промежуток поработать. И я увидел, чем живет этот регион и горжусь, что здесь работал. Спасибо большое.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Геннадий Соловей # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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