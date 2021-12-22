Экс-губернатор Гомельской области: «Я увидел, чем живёт этот регион, и горжусь, что здесь работал»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?

Подробности в материале Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В таких условиях кадровая политика – это все. Президент благодарен экс-губернатору. Геннадий Соловей отдышится – и снова на государеву службу.